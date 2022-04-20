Экс-менеджера РЖД будут судить за добычу криптовалюты

Во время майнинга мужчина использовал электроэнергию РЖД Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-начальника Челябинской дирекции связи ОАО «РЖД» будут судить по уголовному делу за незаконный майнинг на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение.

«Транспортный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении бывшего работника ОАО „РЖД“. По версии следствия, обвиняемый в 2020 году располагал устройствами, необходимыми для майнинга криптовалюты, разместил их в служебных помещениях Челябинской дирекции связи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник подключил компьютерное оборудование к электроэнергии, которая оплачивалась ОАО «РЖД». Предприятию причинен ущерб на сумму более 100 тыс. рублей, он возмещен обвиняемым в добровольном порядке.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).Дело для рассмотрения направлено в Советский районный суд Челябинска.