20 апреля 2022

Под Челябинском бушует природный пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Причины возгорания неизвестны Фото:

Возле поселка Ново-Казанцево, в 14 километрах от Челябинска, начался природный пожар. Очевидцы предполагают, что пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты или мангала. Фото с клубами дыма, поднимающимися из-за леса, опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«Посмотрите к чему приводит безответственность, брошенный окурок в лесу, или не потушенный мангал. А ведь еще не лето, и не жара. Недавно был дождь. Что летом будет? Опять будем гореть каждый день? Почему все должны страдать и задыхаться от дыма?», — написала Наталья К. в группе «Микрорайон Славино | Сосновский район, Челябинск» в «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что на ликвидацию пожара были отправлены сотрудники МЧС. Точное количество работников и автоцистерн в ведомстве не уточники, однако отметили, что угрозы распространения пожара нет. Это пока вся информация о пожаре.

Первые пожары в области в 2022 году были зафиксированы 10 апреля. Тогда сообщили о возгорании лесного массива в Уйском районе. Пожар был ликвидирован.

Дым от пожара возле поселка Ново-Казанцево
Фото:
Очевидцы предполагают, что причиной мог стать непотушенный мангал или сигарета
Фото:

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

Возле поселка Ново-Казанцево, в 14 километрах от Челябинска, начался природный пожар. Очевидцы предполагают, что пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты или мангала. Фото с клубами дыма, поднимающимися из-за леса, опубликовали очевидцы в социальных сетях. «Посмотрите к чему приводит безответственность, брошенный окурок в лесу, или не потушенный мангал. А ведь еще не лето, и не жара. Недавно был дождь. Что летом будет? Опять будем гореть каждый день? Почему все должны страдать и задыхаться от дыма?», — написала Наталья К. в группе «Микрорайон Славино | Сосновский район, Челябинск» в «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что на ликвидацию пожара были отправлены сотрудники МЧС. Точное количество работников и автоцистерн в ведомстве не уточники, однако отметили, что угрозы распространения пожара нет. Это пока вся информация о пожаре. Первые пожары в области в 2022 году были зафиксированы 10 апреля. Тогда сообщили о возгорании лесного массива в Уйском районе. Пожар был ликвидирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...