Под Челябинском бушует природный пожар

Причины возгорания неизвестны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возле поселка Ново-Казанцево, в 14 километрах от Челябинска, начался природный пожар. Очевидцы предполагают, что пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты или мангала. Фото с клубами дыма, поднимающимися из-за леса, опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«Посмотрите к чему приводит безответственность, брошенный окурок в лесу, или не потушенный мангал. А ведь еще не лето, и не жара. Недавно был дождь. Что летом будет? Опять будем гореть каждый день? Почему все должны страдать и задыхаться от дыма?», — написала Наталья К. в группе «Микрорайон Славино | Сосновский район, Челябинск» в «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что на ликвидацию пожара были отправлены сотрудники МЧС. Точное количество работников и автоцистерн в ведомстве не уточники, однако отметили, что угрозы распространения пожара нет. Это пока вся информация о пожаре.

Первые пожары в области в 2022 году были зафиксированы 10 апреля. Тогда сообщили о возгорании лесного массива в Уйском районе. Пожар был ликвидирован.

Дым от пожара возле поселка Ново-Казанцево Фото: Наталья К. в «ВКонтакте»

Очевидцы предполагают, что причиной мог стать непотушенный мангал или сигарета Фото: Наталья К. в «ВКонтакте»