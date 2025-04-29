29 апреля 2025

Средняя зарплата в финансовой сфере выросла до 50 тысяч в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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При опыте работы от трех до пяти лет зарабатывать можно более 150 тысяч рублей в месяц Фото:

Средняя зарплата в финансовой индустрии в Челябинской области за год выросла на 16% и достигла 49 679 рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«Средние предлагаемые зарплаты в финансовой отрасли в Челябинской области увеличились на 16%. Если зимой 2023/2024 года работодатели предлагали кандидатам на стартовые позиции порядка 42 909 рублей в месяц, то уже зимой этого года — 49 679 рублей в месяц», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Средние предлагаемые зарплаты в финансовом секторе рассчитаны для начинающих специалистов с опытом работы до трех лет. Сотрудники с большим стажем могут претендовать на зарплату выше, но сумма, чаще всего, в вакансиях не указывается, а обсуждается на этапе собеседования. При опыте работы от трех до пяти лет зарабатывать можно более 150 тысяч рублей в месяц.

Число вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами выросло в Челябинской области за последние месяцы. Суммы зарплат, которые работодатели указывают в вакансиях для руководителей групп разработки, поднялись до 300 тысяч рублей в среднем, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter.

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Средняя зарплата в финансовой индустрии в Челябинской области за год выросла на 16% и достигла 49 679 рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «Средние предлагаемые зарплаты в финансовой отрасли в Челябинской области увеличились на 16%. Если зимой 2023/2024 года работодатели предлагали кандидатам на стартовые позиции порядка 42 909 рублей в месяц, то уже зимой этого года — 49 679 рублей в месяц», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Средние предлагаемые зарплаты в финансовом секторе рассчитаны для начинающих специалистов с опытом работы до трех лет. Сотрудники с большим стажем могут претендовать на зарплату выше, но сумма, чаще всего, в вакансиях не указывается, а обсуждается на этапе собеседования. При опыте работы от трех до пяти лет зарабатывать можно более 150 тысяч рублей в месяц. Число вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами выросло в Челябинской области за последние месяцы. Суммы зарплат, которые работодатели указывают в вакансиях для руководителей групп разработки, поднялись до 300 тысяч рублей в среднем, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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