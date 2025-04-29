Средняя зарплата в финансовой сфере выросла до 50 тысяч в Челябинской области

30 апреля 2025 в 13:22 Размер текста - 17 +

При опыте работы от трех до пяти лет зарабатывать можно более 150 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средняя зарплата в финансовой индустрии в Челябинской области за год выросла на 16% и достигла 49 679 рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «Средние предлагаемые зарплаты в финансовой отрасли в Челябинской области увеличились на 16%. Если зимой 2023/2024 года работодатели предлагали кандидатам на стартовые позиции порядка 42 909 рублей в месяц, то уже зимой этого года — 49 679 рублей в месяц», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Средние предлагаемые зарплаты в финансовом секторе рассчитаны для начинающих специалистов с опытом работы до трех лет. Сотрудники с большим стажем могут претендовать на зарплату выше, но сумма, чаще всего, в вакансиях не указывается, а обсуждается на этапе собеседования. При опыте работы от трех до пяти лет зарабатывать можно более 150 тысяч рублей в месяц. Число вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами выросло в Челябинской области за последние месяцы. Суммы зарплат, которые работодатели указывают в вакансиях для руководителей групп разработки, поднялись до 300 тысяч рублей в среднем, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя зарплата в финансовой индустрии в Челябинской области за год выросла на 16% и достигла 49 679 рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «Средние предлагаемые зарплаты в финансовой отрасли в Челябинской области увеличились на 16%. Если зимой 2023/2024 года работодатели предлагали кандидатам на стартовые позиции порядка 42 909 рублей в месяц, то уже зимой этого года — 49 679 рублей в месяц», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Средние предлагаемые зарплаты в финансовом секторе рассчитаны для начинающих специалистов с опытом работы до трех лет. Сотрудники с большим стажем могут претендовать на зарплату выше, но сумма, чаще всего, в вакансиях не указывается, а обсуждается на этапе собеседования. При опыте работы от трех до пяти лет зарабатывать можно более 150 тысяч рублей в месяц. Число вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами выросло в Челябинской области за последние месяцы. Суммы зарплат, которые работодатели указывают в вакансиях для руководителей групп разработки, поднялись до 300 тысяч рублей в среднем, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter.