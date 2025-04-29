ЕР отказала нескольким кандидатам в участии в челябинских праймериз в ЗСО

Четыре кандидата не смогли зарегистрироваться на праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание Челябинской области. После этого конкурс составил 5,3 человека на место, сообщили URA.RU в реготделении партии.
«Всего заявились на участие в праймериз по одномандатным округам 158 человек. По избирательному списку — 162 претендента. После „отсева“ не представивших полный пакет документов четырех человек на места в региональном парламенте претендуют 320 кандидатов», — пояснили в партии.
Таким образом, конкурс на праймериз в ЗСО составил 5,3 человека на место. Все четыре не прошедших регистрацию заявителя до сих пор не были известны в региональной политике.
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