29 апреля 2025

ЕР отказала нескольким кандидатам в участии в челябинских праймериз в ЗСО

Конкурс на праймериз ЕР в челябинское заксобрание составил 5,3 человека на место
© Служба новостей «URA.RU»
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«Единая Россия» подводит итоги праймериз в челябинское заксобрание
«Единая Россия» подводит итоги праймериз в челябинское заксобрание Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Четыре кандидата не смогли зарегистрироваться на праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание Челябинской области. После этого конкурс составил 5,3 человека на место, сообщили URA.RU в реготделении партии.

«Всего заявились на участие в праймериз по одномандатным округам 158 человек. По избирательному списку — 162 претендента. После „отсева“ не представивших полный пакет документов четырех человек на места в региональном парламенте претендуют 320 кандидатов», — пояснили в партии.

Таким образом, конкурс на праймериз в ЗСО составил 5,3 человека на место. Все четыре не прошедших регистрацию заявителя до сих пор не были известны в региональной политике.

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Четыре кандидата не смогли зарегистрироваться на праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание Челябинской области. После этого конкурс составил 5,3 человека на место, сообщили URA.RU в реготделении партии. «Всего заявились на участие в праймериз по одномандатным округам 158 человек. По избирательному списку — 162 претендента. После „отсева“ не представивших полный пакет документов четырех человек на места в региональном парламенте претендуют 320 кандидатов», — пояснили в партии. Таким образом, конкурс на праймериз в ЗСО составил 5,3 человека на место. Все четыре не прошедших регистрацию заявителя до сих пор не были известны в региональной политике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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