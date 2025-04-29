Четыре города Челябинской области — Кыштым, Юрюзань, Усть-Катав и Копейск — претендуют на звание «Города трудовой доблести». Об этом сообщил вице-губернатор региона Роман Воллерт, передает корреспондент URA.RU.
«Еще четыре города в регионе претендуют на звание „Город трудовой доблести“. Это Кыштым, Юрюзань, Усть-Катав и Копейск», — сообщил Воллерт во время телемоста с «Городами трудовой доблести», передает корреспондент URA.RU с места события.
Телемост прошел с участием ветеранов, молодежи и представителей властей четырех городов Челябинской области, которые уже носят почетное звание «Города трудовой доблести». Это Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс.
Челябинск получил звание за круглосуточную работу заводов по выпуску танков, снарядов, бронетехники, а также за неоценимый вклад в Победу Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) и других предприятий. В Магнитогорске на металлургическом комбинате было произведено более половины всей танковой брони страны.
Златоуст получил звание за оружейное и металлургическое производство, поставлявшее фронту ножи, минометы, авиационные детали. Миасс отмечен за производство военных грузовиков, снарядов и деталей техники на эвакуированных заводах. «Сегодня мы также вместе работаем на нашу общую Победу», — отметил глава Челябинска Алексей Лошкин.
В конце мероприятия трудовые династии получили благодарности и награды «Трудовая доблесть Челябинской области». Отмечены были семьи, чья общая продолжительность работы в промышленности, образовании, здравоохранении и других сферах — сотни лет. Среди них — династии Сновских, Казанцевых, Кудряшовых, Телевских и других.
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