29 апреля 2025

Челябинский губернатор Текслер поручил отремонтировать дорогу в Копейске

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу отремонтируют после жалоб жителей
Дорогу отремонтируют после жалоб жителей Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, после жалоб жителей отремонтируют дорогу.  Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. Люди пытались самостоятельно заложить ямы кирпичами.

«Увидел обращение челябинского отделения Народного фронта к с жалобой на содержание одной из дорог в Копейске. Министерству дорожного хозяйства и администрации города поручил оперативно отреагировать», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что это не первый сигнал от жителей Копейска, которые жалуются в ОНФ. Он подчеркнул, что необходимо оперативно находить подобные проблемы и информировать жителей о планируемых сроках проведения ремонтных работ, предоставляя им соответствующую обратную связь.

Пожилая жительница Копейска разобрала свой гараж и попыталась отремонтировать дорогу кирпичами. региональная прокуратура начала проверку.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, после жалоб жителей отремонтируют дорогу.  Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. Люди пытались самостоятельно заложить ямы кирпичами. «Увидел обращение челябинского отделения Народного фронта к с жалобой на содержание одной из дорог в Копейске. Министерству дорожного хозяйства и администрации города поручил оперативно отреагировать», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что это не первый сигнал от жителей Копейска, которые жалуются в ОНФ. Он подчеркнул, что необходимо оперативно находить подобные проблемы и информировать жителей о планируемых сроках проведения ремонтных работ, предоставляя им соответствующую обратную связь. Пожилая жительница Копейска разобрала свой гараж и попыталась отремонтировать дорогу кирпичами. региональная прокуратура начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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