Челябинский губернатор Текслер поручил отремонтировать дорогу в Копейске

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, после жалоб жителей отремонтируют дорогу. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. Люди пытались самостоятельно заложить ямы кирпичами.
«Увидел обращение челябинского отделения Народного фронта к с жалобой на содержание одной из дорог в Копейске. Министерству дорожного хозяйства и администрации города поручил оперативно отреагировать», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что это не первый сигнал от жителей Копейска, которые жалуются в ОНФ. Он подчеркнул, что необходимо оперативно находить подобные проблемы и информировать жителей о планируемых сроках проведения ремонтных работ, предоставляя им соответствующую обратную связь.
Пожилая жительница Копейска разобрала свой гараж и попыталась отремонтировать дорогу кирпичами. региональная прокуратура начала проверку.
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