Стало больше челябинцев с зарплатами от 200 тысяч рублей

Выросло число вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, лидерами стали вакансии руководителей разработчиков, которые стали получать больше на 100 тысяч.
«Суммы заработных плат, которые работодатели указывают в вакансиях для руководителей групп разработки, поднялись до 300 тысяч рублей в среднем. Но медиана предлагаемых в регионе зарплат по итогам первого квартала составила 60,3 тысячи рублей, что на 5,8 тысячи рублей больше, чем год назад», — уточнили URA.RU в HeadHunter.
Директора по информационным технологиям и маркетингу стали зарабатывать больше на 50 тысяч рублей, получив 150 и 170 тысяч рублей соответственно. У коммерческих директоров зарплаты поднялись на 31,2 тысячи рублей, достигнув 200 тысяч рублей. Также значительный рост наблюдался у парикмахеров, зарплатные предложения которым составили 95 тысяч рублей. Страховые агенты получили рост доходов на 32,5 тысячи рублей. Их заработок достиг 82,5 тысячи рублей,
В списке специалистов, чьи зарплаты значительно увеличились, также отметили главных инженеров проектов — с прибавкой на 30,6 тысячи рублей (до 150 тысяч), технических директоров — с ростом на 30 тысяч рублей (до 150 тысяч), курьеров — с увеличением на 28,4 тысячи рублей (до 141,2 тысячи рублей). Много стали зарабатывать руководители отделов клиентского обслуживания (плюс 26,9 тысячи до уровня в 83 тысячи рублей).
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