Челябинцы поспорили с роботом о его праве лечить людей

Студенты Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) поспорили с роботом о его праве лечить человека. Как URA.RU рассказали в пресс-службе организатора-компании Gigaschool, в ходе дебатов жюри присудило ничью.
«Впервые в истории страны студенты ЮУрГУ вышли на интеллектуальную арену против искусственного интеллекта (ИИ). В роли их оппонента выступил специально обученный AI-ассистент Арнольд, созданный и натренированный для ведения дискуссий», — пояснили URA.RU в Gigaschool.
Полуторачасовые баталии развернулись на международном цифровом форуме «На Ты с IT». Мероприятие команда Gigaschool подготовила при участии AI-компании Napoleon IT. В каждом раунде участникам предлагали новую тему. Команда «Илюха» обсудила право ИИ принимать автономные решения в критически важных сферах, таких как медицина и транспорт. Соперники из команды «Может ли робот написать симфонию?» спорили о том, усиливают ли нейросети социальное неравенство. Еще одной темой для дискуссии, где стороной выступала команда имени Андрея Сомкова, стала ответственность разработчиков за действия и ошибки ИИ-систем.
Дебаты закончились со счетом 1:1. Одолеть робота не удалось. Оценку дискуссии вынесли директор высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Александр Голлай, директор института информтехнологий Челябинского госуниверситета Юлия Петриченко, руководитель направления искусственного интеллекта Napoleon IT Игорь Терехин и президент дебат-клуба ЮУрГУ Илья Синельников.
«Исходя из опыта мы быстро определились, что будем использовать сервис Eleven Labs. Он позволяет использовать самые современные языковые модели для общения с ними голосом. Поначалу ИИ не понимал, что говорить надо по три минуты. Но проблему решили, посчитав количество произносимых в минуту слов. В промте указали машине произносить в каждом раунде по 300 слов», — пояснил URA.RU Терехин.
Первые пробы диалога показали, что нейросеть произносит стандартные правильные фразы. Чтобы разговор стал более живым, написали отдельный промт, а для его улучшения попросили нейросеть переписать промт под себя. Для дебатов организаторы применили языковую модель ChatGPT 4.1.
Созданный на базе технологии синтеза речи голосовой ассистент Арнольд оказался способен вести полноценные дебаты, выступая как за, так и против выбранной темы. На дебатах он аргументировал, опровергал, подводил логические итоги и менял ракурс мышления в зависимости от заданной позиции.
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