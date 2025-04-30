Центральная избирательная комиссия изменила схему округов для выборов в Госдуму в 2026 году, изменения затронули Челябинскую область. Избирательную «прописку» поменяли два района Челябинска, один город и муниципальный округ. Постановление опубликовано на сайте Центризбиркома.
«Троицкий городской и муниципальный округа переехали из Челябинского избирательного округа в Магнитогорский. В итоге Магнитогорский стал на данный момент самым большим по числу избирателей (540 тысяч), а Челябинский — один из двух самых маленьких (502 тысячи). Вторая корректировка схемы округов касается Челябинского округа. Из его состава в Металлургический округ „ушел“ Курчатовский район, а в обратном направлении — Тракторозаводский», — следует из документа.
Прежняя схема была принята в 2015 году сроком на 10 лет. Изменения связаны с миграцией населения, а также с тем, что Россия пополнилась четырьмя регионами, которые получили семь округов.
В Челябинский избирательный округ № 188 теперь входят Калининский, Тракторозаводский и Центральный районы южноуральской столицы, а также четыре муниципальных округа области — Пластовский, Сосновский, Уйский и Чебаркульский. Общая численность избирателей составит примерно 502 тысячи (было 580,5 тыс. человек).
Металлургический избирательный округ № 189 включает Металлургический и Курчатовский районы Челябинска, а также четыре городских округа — Верхнеуфалейский, Кыштымский, Снежинский и Озерский — последние два являются ЗАТО. Вместе с избирателями Каслинского, Красноармейского, Кунашакского и Нязепетровского муниципальных округов это дает порядка 517 тысяч имеющих право голоса.
В Коркинский избирательный округ № 190 входят Ленинский и Советский районы Челябинска, Копейский и Южноуральский городские округа, а также Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Октябрьский и Увельский муниципальные округа. Итого чуть больше 514 тысяч избирателей (было 540 тысяч).
В Магнитогорский избирательный округ № 191, кроме Магнитогорска, теперь входит Троицк и Троицкий район, Локомотивный городской округ, а также Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский и Чесменский муниципальные округа — всего 540 тысяч избирателей (было 517,4 тысячи избирателей).
В 192-й Златоустовский избирательный округ, включены Златоустовский, Карабашский, Миасский, Трехгорный, Усть-Катавский и Чебаркульский городские округа. Также в него входят пять муниципальных округов — Аргаяшский, Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский и Саткинский. В нем проживают 502 тысячи избирателей (было без малого 560 тысяч).
Выборы в Челябинской области в 2026 году пройдут по смешанной схеме — кроме пяти депутатов-одномандатников в Госдуму попадут и кандидаты, включенные в партийные списки. Распределение мандатов пройдет среди партий, набравших на выборах более пяти процентов голосов. Сейчас регион в Госдуме представляют 12 депутатов.
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