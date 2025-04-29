29 апреля 2025

Восемь участников муниципальных праймериз ЕР сошли с гонки в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Не все заявившиеся на праймериз станут кандидатами
Не все заявившиеся на праймериз станут кандидатами Фото:

В Челябинской области восьмерым участникам предварительного голосования «Единой России» на выборах муниципальных депутатов отказали в регистрации. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.

«Отказ получили по одному участнику из Каслинского, Катав-Ивановского, Чесменского, Брединского и Чебаркульского муниципальных округов. Еще трем кандидатам отказано в регистрации в Златоусте», — сообщили в реготделении.

Таким образом, в праймериз примут участие 3519 кандидатов. Они будут претендовать на поддержку «Единой России» при распределении 720 мандатов городских и окружных депутатов в сентябре.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование проходило с 5 марта по 24 апреля. Сами праймериз состоятся с 19 по 25 мая.

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В Челябинской области восьмерым участникам предварительного голосования «Единой России» на выборах муниципальных депутатов отказали в регистрации. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «Отказ получили по одному участнику из Каслинского, Катав-Ивановского, Чесменского, Брединского и Чебаркульского муниципальных округов. Еще трем кандидатам отказано в регистрации в Златоусте», — сообщили в реготделении. Таким образом, в праймериз примут участие 3519 кандидатов. Они будут претендовать на поддержку «Единой России» при распределении 720 мандатов городских и окружных депутатов в сентябре. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование проходило с 5 марта по 24 апреля. Сами праймериз состоятся с 19 по 25 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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