Восемь участников муниципальных праймериз ЕР сошли с гонки в Челябинской области

В Челябинской области восьмерым участникам предварительного голосования «Единой России» на выборах муниципальных депутатов отказали в регистрации. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.
«Отказ получили по одному участнику из Каслинского, Катав-Ивановского, Чесменского, Брединского и Чебаркульского муниципальных округов. Еще трем кандидатам отказано в регистрации в Златоусте», — сообщили в реготделении.
Таким образом, в праймериз примут участие 3519 кандидатов. Они будут претендовать на поддержку «Единой России» при распределении 720 мандатов городских и окружных депутатов в сентябре.
Выдвижение кандидатов на предварительное голосование проходило с 5 марта по 24 апреля. Сами праймериз состоятся с 19 по 25 мая.
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