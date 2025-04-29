29 апреля 2025

В Челябинске 1 мая изменят маршруты троллейбусов

В Челябинске 1 мая изменят маршруты троллейбусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение будет закрыто на девяти центральных улицах
Движение будет закрыто на девяти центральных улицах Фото:

В Челябинске для проведения велогонки и эстафеты 1 мая будут перекрыты девять центральных улиц. Это приведет к изменению движения троллейбусов.

«Маршруты троллейбусов № 10, 12, 14, 16, 19 изменятся на время проведения легкоатлетической эстафеты и велогонки в центре Челябинска. 1 мая с 6 утра до 15:00 в Челябинске будет закрыто движение на девяти центральных улицах, в том числе по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой», — сообщает telegram-канал «Челябинский троллейбус».

Внесены корректировки в схемы движения следующих маршрутов общественного транспорта:

- Маршрут №10: движение осуществляется по направлению «Солнечный берег — Железнодорожный вокзал».

- Маршрут №12: автобусы следуют от улицы Молдавской через Комсомольский проспект, Свердловский проспект и ДС «Юность» (посадка и высадка пассажиров производится на остановке по направлению к Торговому центру), далее по маршруту АМЗ — улица Воровского — улица Тимирязева — улица Свободы — Железнодорожный вокзал.

- Маршрут №14: маршрут пролегает по следующей схеме — ЧМК, улица Братьев Кашириных, Северо-Крымская улица, улица Труда, ДС «Юность», улица Коммуны, улица Энгельса, затем обратно по улице Труда, Северо-Крымской улице и улице Братьев Кашириных до ЧМК.

- Маршрут №16: движение осуществляется по направлению АМЗ — улица Воровского — улица Тимирязева — проспект Ленина — ЖБИ.

- Маршрут №19: автобусы курсируют по маршруту Мамина — проспект Ленина — улица Свободы — Железнодорожный вокзал.

Челябинцев ждет масса мероприятий на майские праздники. Праздник Весны и Труда отметят митингом-концертом, открытием детской железной дороги и тусовками в барах — полную афишу читайте в материале URA.RU.

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В Челябинске для проведения велогонки и эстафеты 1 мая будут перекрыты девять центральных улиц. Это приведет к изменению движения троллейбусов. «Маршруты троллейбусов № 10, 12, 14, 16, 19 изменятся на время проведения легкоатлетической эстафеты и велогонки в центре Челябинска. 1 мая с 6 утра до 15:00 в Челябинске будет закрыто движение на девяти центральных улицах, в том числе по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой», — сообщает telegram-канал «Челябинский троллейбус». Внесены корректировки в схемы движения следующих маршрутов общественного транспорта: - Маршрут №10: движение осуществляется по направлению «Солнечный берег — Железнодорожный вокзал». - Маршрут №12: автобусы следуют от улицы Молдавской через Комсомольский проспект, Свердловский проспект и ДС «Юность» (посадка и высадка пассажиров производится на остановке по направлению к Торговому центру), далее по маршруту АМЗ — улица Воровского — улица Тимирязева — улица Свободы — Железнодорожный вокзал. - Маршрут №14: маршрут пролегает по следующей схеме — ЧМК, улица Братьев Кашириных, Северо-Крымская улица, улица Труда, ДС «Юность», улица Коммуны, улица Энгельса, затем обратно по улице Труда, Северо-Крымской улице и улице Братьев Кашириных до ЧМК. - Маршрут №16: движение осуществляется по направлению АМЗ — улица Воровского — улица Тимирязева — проспект Ленина — ЖБИ. - Маршрут №19: автобусы курсируют по маршруту Мамина — проспект Ленина — улица Свободы — Железнодорожный вокзал. Челябинцев ждет масса мероприятий на майские праздники. Праздник Весны и Труда отметят митингом-концертом, открытием детской железной дороги и тусовками в барах — полную афишу читайте в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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