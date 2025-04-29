В Челябинске 1 мая изменят маршруты троллейбусов

В Челябинске для проведения велогонки и эстафеты 1 мая будут перекрыты девять центральных улиц. Это приведет к изменению движения троллейбусов.
«Маршруты троллейбусов № 10, 12, 14, 16, 19 изменятся на время проведения легкоатлетической эстафеты и велогонки в центре Челябинска. 1 мая с 6 утра до 15:00 в Челябинске будет закрыто движение на девяти центральных улицах, в том числе по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой», — сообщает telegram-канал «Челябинский троллейбус».
Внесены корректировки в схемы движения следующих маршрутов общественного транспорта:
- Маршрут №10: движение осуществляется по направлению «Солнечный берег — Железнодорожный вокзал».
- Маршрут №12: автобусы следуют от улицы Молдавской через Комсомольский проспект, Свердловский проспект и ДС «Юность» (посадка и высадка пассажиров производится на остановке по направлению к Торговому центру), далее по маршруту АМЗ — улица Воровского — улица Тимирязева — улица Свободы — Железнодорожный вокзал.
- Маршрут №14: маршрут пролегает по следующей схеме — ЧМК, улица Братьев Кашириных, Северо-Крымская улица, улица Труда, ДС «Юность», улица Коммуны, улица Энгельса, затем обратно по улице Труда, Северо-Крымской улице и улице Братьев Кашириных до ЧМК.
- Маршрут №16: движение осуществляется по направлению АМЗ — улица Воровского — улица Тимирязева — проспект Ленина — ЖБИ.
- Маршрут №19: автобусы курсируют по маршруту Мамина — проспект Ленина — улица Свободы — Железнодорожный вокзал.
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