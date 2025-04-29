Челябинского «Тайсона», откусившего ухо оппоненту, приговорили к работам

Житель Челябинска, который откусил ухо у незнакомца во время драки, приговорен к обязательным работам и компенсации морального ущерба. Брат пострадавшего не согласен с решением суда.
«Обвиняемому назначено 400 часов обязательных работ и 330 тысяч в счет компенсации морального вреда. Решение вынесено по уголовному делу о причинении легкого вреда здоровью», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на консультанта Курчатовского райсуда.
Брат потерпевшего выразил категорическое несогласие с вердиктом суда. Он сообщил, что первоначально уголовное дело было возбуждено по статье 111 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. Однако в ходе следствия квалификация преступления была изменена на менее тяжкую.
По словам брата пострадавшего, прокурор изначально настаивал на взыскании с подсудимого 1,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, а также просил назначить ему три года условного лишения свободы. Однако суд изменил квалификацию преступления, признав действия как причинение легкого вреда здоровью. Брат потерпевшего заявил, что подобные повреждения уха, согласно сложившейся судебной практике, обычно квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, обвиняемый уже имел судимость по тяжкой статье и ранее привлекался к уголовной ответственности.
Инцидент произошел в ночь на 11 сентября 2024 года рядом с круглосуточным магазином, расположенным на улице Бейвеля. Как установили правоохранительные органы, конфликт начался внутри торгового заведения: нетрезвому мужчине не понравились татуировки на лице одного из покупателей, но за него вступился друг. Между ними завязалась драка, в ходе которой нападавший укусил оппонента за ухо.
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