В Челябинской области начались лесные пожары

На Южном Урале первые случаи лесных пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области зафиксированы первые случаи лесных пожаров. Сообщение о возгорании лесного массива в Уйском районе поступило 10 апреля диспетчеру пожарно-спасательной части Миасского гарнизона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, площадь тушения составила 0,5 га.

«Диспетчеру 74-й пожарно-спасательной части Миасского гарнизона поступило сообщение о возгорании в лесном массиве на территории Уйского района. При обнаружении площадь горения составляла 0,5 га. Сильные порывы ветра и открытая местность создавали угрозу его распространения. Возгорание удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать»‎, — сообщает пресс-служба ведомства.

К тушению пожара привлекли специалистов управления лесами и силы муниципалитета. Также были задействованы две автоцистерны пожарно-спасательного гарнизона, уточнили в ведомстве.

Пожарные напоминают, что с наступлением тепла растет количество возгораний сухой растительности, они приводят к серьезным пожарам. Специалисты призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении на природе.