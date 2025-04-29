Челябинцам рассказали, как избавить детей от аллергии

Врач Матросова: от аллергии детей спасет аллерген-специфическая иммунотерапия

30 апреля 2025 в 06:17 Размер текста - 17 +

Пора сезонного цветения приносит аллергикам массу неудобств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уберечь детей от аллергии возможно при своевременном обращении к врачу для профилактики и последующего лечения. Самым эффективным методом является аллерген-специфическая иммунотерапия. Об этом рассказала врач Челябинской областной детской клинической больницы Екатерина Матросова. «Аллерген-специфическая иммунотерапия позволяет не только облегчить симптомы, но и реально повлиять на иммунную систему. Чем раньше начато лечение, тем выше его эффективность», — подчеркнула аллерголог. Она добавила, что определить аллерген можно только после консультации с врачом и специальных тестов. Также врач отметила, что основными помощниками к борьбе с аллергией являются современные антигистамины, спреи для носа, капли для глаз. Важно избегать контакта с аллергеном, промывать нос, скорректировать питание. Настоятельно рекомендуется обращаться с ребенком к врачу при первых признаках сезонного обострения, а также длительном насморке без температуры. Как сообщало URA.RU ранее, по словам главврача детской поликлиники №8 имени Невского, депутата гордумы Челябинска Антона Рыжего, аллергией страдают до 20-30% людей в регионе, и с каждым годом их становится больше. Он посоветовал днем закрывать окна в квартире, установив сетки-антипыльцу, не сушить одежду на улице, а после прогулки — умываться, мыть волосы и переодеваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уберечь детей от аллергии возможно при своевременном обращении к врачу для профилактики и последующего лечения. Самым эффективным методом является аллерген-специфическая иммунотерапия. Об этом рассказала врач Челябинской областной детской клинической больницы Екатерина Матросова. «Аллерген-специфическая иммунотерапия позволяет не только облегчить симптомы, но и реально повлиять на иммунную систему. Чем раньше начато лечение, тем выше его эффективность», — подчеркнула аллерголог. Она добавила, что определить аллерген можно только после консультации с врачом и специальных тестов. Также врач отметила, что основными помощниками к борьбе с аллергией являются современные антигистамины, спреи для носа, капли для глаз. Важно избегать контакта с аллергеном, промывать нос, скорректировать питание. Настоятельно рекомендуется обращаться с ребенком к врачу при первых признаках сезонного обострения, а также длительном насморке без температуры. Как сообщало URA.RU ранее, по словам главврача детской поликлиники №8 имени Невского, депутата гордумы Челябинска Антона Рыжего, аллергией страдают до 20-30% людей в регионе, и с каждым годом их становится больше. Он посоветовал днем закрывать окна в квартире, установив сетки-антипыльцу, не сушить одежду на улице, а после прогулки — умываться, мыть волосы и переодеваться.