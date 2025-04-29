Челябинцам рассказали, как избавить детей от аллергии

Уберечь детей от аллергии возможно при своевременном обращении к врачу для профилактики и последующего лечения. Самым эффективным методом является аллерген-специфическая иммунотерапия. Об этом рассказала врач Челябинской областной детской клинической больницы Екатерина Матросова.
«Аллерген-специфическая иммунотерапия позволяет не только облегчить симптомы, но и реально повлиять на иммунную систему. Чем раньше начато лечение, тем выше его эффективность», — подчеркнула аллерголог. Она добавила, что определить аллерген можно только после консультации с врачом и специальных тестов.
Также врач отметила, что основными помощниками к борьбе с аллергией являются современные антигистамины, спреи для носа, капли для глаз. Важно избегать контакта с аллергеном, промывать нос, скорректировать питание. Настоятельно рекомендуется обращаться с ребенком к врачу при первых признаках сезонного обострения, а также длительном насморке без температуры.
Как сообщало URA.RU ранее, по словам главврача детской поликлиники №8 имени Невского, депутата гордумы Челябинска Антона Рыжего, аллергией страдают до 20-30% людей в регионе, и с каждым годом их становится больше. Он посоветовал днем закрывать окна в квартире, установив сетки-антипыльцу, не сушить одежду на улице, а после прогулки — умываться, мыть волосы и переодеваться.
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