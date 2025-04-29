Челябинцам пообещали сухой и жаркий май

В Челябинской области май будет теплее обычного, а дождей ожидается мало. об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«По данным Гидрометцентра России в мае среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается 13-15 градусов, что на один градус выше нормы (норма 11-14). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма в южных районах 30-40 мм, в северных районах 46-61 мм)», — уточнили метеорологи.
Синоптики предупреждали, что из региона к концу апреля уходит циклон, унося за собой мокрый снег, однако в его тыловой части сохранится морозная погода. По предварительным данным, к 9 мая воздух прогреется до 23 градусов тепла.
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