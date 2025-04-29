29 апреля 2025

Челябинцам пообещали сухой и жаркий май

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний месяц весны будет жарким
Последний месяц весны будет жарким Фото:

В Челябинской области май будет теплее обычного, а дождей ожидается мало. об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«По данным Гидрометцентра России в мае среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается 13-15 градусов, что на один градус выше нормы (норма 11-14). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма в южных районах 30-40 мм, в северных районах 46-61 мм)», — уточнили метеорологи.

Синоптики предупреждали, что из региона к концу апреля уходит циклон, унося за собой мокрый снег, однако в его тыловой части сохранится морозная погода. По предварительным данным, к 9 мая воздух прогреется до 23 градусов тепла.

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В Челябинской области май будет теплее обычного, а дождей ожидается мало. об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «По данным Гидрометцентра России в мае среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается 13-15 градусов, что на один градус выше нормы (норма 11-14). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма в южных районах 30-40 мм, в северных районах 46-61 мм)», — уточнили метеорологи. Синоптики предупреждали, что из региона к концу апреля уходит циклон, унося за собой мокрый снег, однако в его тыловой части сохранится морозная погода. По предварительным данным, к 9 мая воздух прогреется до 23 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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