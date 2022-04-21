21 апреля 2022

В тюменских школах ради патриотизма введут новое правило

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная городская акция
Уроки в школах будут начинаться с поднятия российского флага Фото:

С 1 сентября в школах Тюменской области каждый день будет начинаться с поднятия российского флага. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона.

«В образовательных организациях Тюменской области с первого сентября 2022 года занятия будут начинаться с подъема государственного флага Российской Федерации. Идея ввести эту традицию в школах принадлежит воспитателю международного детского центра „Артек“ Вячеславу Антипову. Он озвучил ее президенту Владимиру Путину. Глава государства идею одобрил», — сообщает инфоцентр правительства региона в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что с нового учебного года в российских школах также каждое утро будут исполнять государственный гимн. Кроме того, изменится система обучения: историю начнут преподавать с первого класса.

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С 1 сентября в школах Тюменской области каждый день будет начинаться с поднятия российского флага. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона. «В образовательных организациях Тюменской области с первого сентября 2022 года занятия будут начинаться с подъема государственного флага Российской Федерации. Идея ввести эту традицию в школах принадлежит воспитателю международного детского центра „Артек“ Вячеславу Антипову. Он озвучил ее президенту Владимиру Путину. Глава государства идею одобрил», — сообщает инфоцентр правительства региона в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что с нового учебного года в российских школах также каждое утро будут исполнять государственный гимн. Кроме того, изменится система обучения: историю начнут преподавать с первого класса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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