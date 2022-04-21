В тюменских школах ради патриотизма введут новое правило

Уроки в школах будут начинаться с поднятия российского флага Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 1 сентября в школах Тюменской области каждый день будет начинаться с поднятия российского флага. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона.

«В образовательных организациях Тюменской области с первого сентября 2022 года занятия будут начинаться с подъема государственного флага Российской Федерации. Идея ввести эту традицию в школах принадлежит воспитателю международного детского центра „Артек“ Вячеславу Антипову. Он озвучил ее президенту Владимиру Путину. Глава государства идею одобрил», — сообщает инфоцентр правительства региона в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что с нового учебного года в российских школах также каждое утро будут исполнять государственный гимн. Кроме того, изменится система обучения: историю начнут преподавать с первого класса.