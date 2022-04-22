Парк Маяковского в Екатеринбурге закроют в майские праздники

23 апреля 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Его будут обрабатывать от клещей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В парке имени Маяковского 4 мая планируют провести обработку от клещей, если позволит погода. Об этом сообщает официальный telegram-канал городского парка. «В первой половине дня, вероятно — да [парк будет закрыт]. Сообщим отдельно. 30 апреля, 1—3 мая парк открыт, обработки не будет», — говорится в сообщении руководства парка. С установлением теплой погоды в Екатеринбурге от клещей начали обрабатывать многие парки. Акарицидная обработка зеленых зон продлится до середины мая. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В парке имени Маяковского 4 мая планируют провести обработку от клещей, если позволит погода. Об этом сообщает официальный telegram-канал городского парка. «В первой половине дня, вероятно — да [парк будет закрыт]. Сообщим отдельно. 30 апреля, 1—3 мая парк открыт, обработки не будет», — говорится в сообщении руководства парка. С установлением теплой погоды в Екатеринбурге от клещей начали обрабатывать многие парки. Акарицидная обработка зеленых зон продлится до середины мая.