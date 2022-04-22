22 апреля 2022

Парк Маяковского в Екатеринбурге закроют в майские праздники

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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, парк маяковского, цпкио имени маяковского
Его будут обрабатывать от клещей Фото:

В парке имени Маяковского 4 мая планируют провести обработку от клещей, если позволит погода. Об этом сообщает официальный telegram-канал городского парка.

«В первой половине дня, вероятно — да [парк будет закрыт]. Сообщим отдельно. 30 апреля, 1—3 мая парк открыт, обработки не будет», — говорится в сообщении руководства парка.

С установлением теплой погоды в Екатеринбурге от клещей начали обрабатывать многие парки. Акарицидная обработка зеленых зон продлится до середины мая.

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В парке имени Маяковского 4 мая планируют провести обработку от клещей, если позволит погода. Об этом сообщает официальный telegram-канал городского парка. «В первой половине дня, вероятно — да [парк будет закрыт]. Сообщим отдельно. 30 апреля, 1—3 мая парк открыт, обработки не будет», — говорится в сообщении руководства парка. С установлением теплой погоды в Екатеринбурге от клещей начали обрабатывать многие парки. Акарицидная обработка зеленых зон продлится до середины мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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