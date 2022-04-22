Парк Маяковского в Екатеринбурге закроют в майские праздники

Его будут обрабатывать от клещей
В парке имени Маяковского 4 мая планируют провести обработку от клещей, если позволит погода. Об этом сообщает официальный telegram-канал городского парка.
«В первой половине дня, вероятно — да [парк будет закрыт]. Сообщим отдельно. 30 апреля, 1—3 мая парк открыт, обработки не будет», — говорится в сообщении руководства парка.
С установлением теплой погоды в Екатеринбурге от клещей начали обрабатывать многие парки. Акарицидная обработка зеленых зон продлится до середины мая.
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