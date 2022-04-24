В мировом сервисе такси появились фотографии курганских водителей

Международный сервис заказа такси «Максим» в приложении начал публиковать фото водителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане сервис заказа такси «Максим» в тестовом режиме запустил в приложении фотографии водителей. Нововведение применено и в других подразделениях сервиса в РФ, сообщили в пресс-службе компании.

«Загрузка фото в тестовом режиме сначала была включена в Кургане, а теперь во всех подразделениях в РФ. Открытость — это тренд на рынке такси, еще один способ повысить доверие пассажиров. За первые сутки загрузили свои фотографии более 9 тысяч перевозчиков», — говорится в релизе сервиза заказа такси «Максим».

Водителям советуют загружать портретные фотографии с четким изображением, с доброжелательным выражением лица и улыбкой. Как отмечают в компании, фото должно располагать к знакомству. После модерации снимок отображается в профиле водителя в рабочем приложении Taxsee Driver. Пассажир сможет увидеть фото водителя при назначении на заказ в приложении сервиса. В иностранных филиалах «Максим» фотографии водителей в приложении уже являются обязательными. Портретные фотографии загружают водители в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Индии, Мексике, Малайзии, на Филиппинах и в других странах работы сервиса, уточнили в компании.