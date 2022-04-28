В Екатеринбурге стартовало голосование за логотип к 300-летию

Жители Екатеринбурга могут выбрать логотип 300 дня города Екатеринбурга. Голосование началось 28 апреля, выбрать понравившийся вариант
«На Официальном портале Екатеринбурга стартовало народное голосование за лучший вариант логотипа к 300-летию уральской столицы. Свой выбор горожане смогут сделать до 10 мая», — сообщили представители горадминистрации в официальном telegram-канале.
Однако, считается, что конкурс может быть признан несостоявшимся или будет продлен. Источники URA.RU утверждают, что качество пришедших заявок не соответствует ожиданиям организаторов в полной мере. «Какие-то здравые идеи, смыслы замечены только в одном варианте. Поэтому, скорее всего, сроки приема предложений будут продлены. Или первый этап просто признают несостоявшимся и запустят всю процедуру заново», — поделился источник агентства, близкий к оргкомитету.
URA.RU публикует выставленные на выбор горожан предложения логотипов. По условиям, он должен содержать цифру «300» и название города, а также отражать его исторические и культурные особенности.
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