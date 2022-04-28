В Екатеринбурге стартовало голосование за логотип к 300-летию

Проголосовать можно на официальном сайте Екатеринбурга до 10 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Екатеринбурга могут выбрать логотип 300 дня города Екатеринбурга. Голосование началось 28 апреля, выбрать понравившийся вариант екатеринбуржцы могут на сайте администрации города.

«На Официальном портале Екатеринбурга стартовало народное голосование за лучший вариант логотипа к 300-летию уральской столицы. Свой выбор горожане смогут сделать до 10 мая», — сообщили представители горадминистрации в официальном telegram-канале.

Однако, считается, что конкурс может быть признан несостоявшимся или будет продлен. Источники URA.RU утверждают, что качество пришедших заявок не соответствует ожиданиям организаторов в полной мере. «Какие-то здравые идеи, смыслы замечены только в одном варианте. Поэтому, скорее всего, сроки приема предложений будут продлены. Или первый этап просто признают несостоявшимся и запустят всю процедуру заново», — поделился источник агентства, близкий к оргкомитету.

URA.RU публикует выставленные на выбор горожан предложения логотипов. По условиям, он должен содержать цифру «300» и название города, а также отражать его исторические и культурные особенности.