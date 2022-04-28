Губернатор ХМАО поделилась планами на майские праздники

Губернатор ХМАО Наталья Комарова улетит к внукам в Москву на майские праздники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует на майские каникулы отправиться в Москву, чтобы повидаться с внуками. Об этом она сообщила во время онлайн-эфира, посвященного теме занятости населения, передает корреспондент URA.RU.

Один из ведущих онлайн-эфира, югорский школьник Владислав Федоров пригласил главу региона на встречу с молодежью, которая должна была состояться 1 мая в рамках всероссийского форума «Покоряй». Комарова была вынуждена отказаться от участия в мероприятии. «Можно я кого-нибудь делегирую? Меня просто не будет. В данном случае, я вам честно скажу, хотела внуков навестить. Воспользоваться этим почти выходным днем — 1 мая», — рассказала губернатора ХМАО.

При этом она пообещала, что найдет кого-то из числа подчиненных, кто заменит ее на встрече с молодежью. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО рассказали URA.RU, что у главы региона уже 29 апреля намечена рабочая поездка за пределы Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что на новогодние каникулы губернатор ХМАО также улетала в Москву. Она проводила это время в семейном кругу.