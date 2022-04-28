28 апреля 2022
27 апреля 2022

Губернатор ХМАО поделилась планами на майские праздники

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова улетит к внукам в Москву на майские праздники Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует на майские каникулы отправиться в Москву, чтобы повидаться с внуками. Об этом она сообщила во время онлайн-эфира, посвященного теме занятости населения, передает корреспондент URA.RU.

Один из ведущих онлайн-эфира, югорский школьник Владислав Федоров пригласил главу региона на встречу с молодежью, которая должна была состояться 1 мая в рамках всероссийского форума «Покоряй». Комарова была вынуждена отказаться от участия в мероприятии. «Можно я кого-нибудь делегирую? Меня просто не будет. В данном случае, я вам честно скажу, хотела внуков навестить. Воспользоваться этим почти выходным днем — 1 мая», — рассказала губернатора ХМАО.

При этом она пообещала, что найдет кого-то из числа подчиненных, кто заменит ее на встрече с молодежью. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО рассказали URA.RU, что у главы региона уже 29 апреля намечена рабочая поездка за пределы Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что на новогодние каникулы губернатор ХМАО также улетала в Москву. Она проводила это время в семейном кругу.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует на майские каникулы отправиться в Москву, чтобы повидаться с внуками. Об этом она сообщила во время онлайн-эфира, посвященного теме занятости населения, передает корреспондент URA.RU. Один из ведущих онлайн-эфира, югорский школьник Владислав Федоров пригласил главу региона на встречу с молодежью, которая должна была состояться 1 мая в рамках всероссийского форума «Покоряй». Комарова была вынуждена отказаться от участия в мероприятии. «Можно я кого-нибудь делегирую? Меня просто не будет. В данном случае, я вам честно скажу, хотела внуков навестить. Воспользоваться этим почти выходным днем — 1 мая», — рассказала губернатора ХМАО. При этом она пообещала, что найдет кого-то из числа подчиненных, кто заменит ее на встрече с молодежью. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО рассказали URA.RU, что у главы региона уже 29 апреля намечена рабочая поездка за пределы Югры. Ранее URA.RU сообщало, что на новогодние каникулы губернатор ХМАО также улетала в Москву. Она проводила это время в семейном кругу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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