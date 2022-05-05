Добровольцы из ХМАО восстановили памятники в Мариуполе к 9 мая

Добровольцы в Мариуполе помогают восстанавливать памятники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе ко Дню Победы добровольцы из ХМАО восстановили разрушенных памятники героям Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU рассказала руководитель регионального штаба добровольцев Гуманитарного корпуса Светлана Басова.

«Сейчас канун 9 мая. В связи с этим наши добровольцы сделали акцию по уборке и восстановлению памятников героев Великой Отечественной войны», — сказала Басова.

Памятники были разрушены после боевых действий, на некоторых присутствовала нацистская символика. К празднику был восстановлен монумент Комсомольской славы, солдата ВОВ, космонавта, а также обелиск и стены с орденами.

Ранее URA.RU сообщало, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский отправился на Донбасс в составе добровольцев на время отпуска. Он там оперирует больных в качестве врача-хирурга в местной больнице.