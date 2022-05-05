05 мая 2022

Добровольцы из ХМАО восстановили памятники в Мариуполе к 9 мая

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, война, разрушения, обстрел
Добровольцы в Мариуполе помогают восстанавливать памятники Фото:
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В Мариуполе ко Дню Победы добровольцы из ХМАО восстановили разрушенных памятники героям Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU рассказала руководитель регионального штаба добровольцев Гуманитарного корпуса Светлана Басова.

«Сейчас канун 9 мая. В связи с этим наши добровольцы сделали акцию по уборке и восстановлению памятников героев Великой Отечественной войны», — сказала Басова.

Памятники были разрушены после боевых действий, на некоторых присутствовала нацистская символика. К празднику был восстановлен монумент Комсомольской славы, солдата ВОВ, космонавта, а также обелиск и стены с орденами.

Ранее URA.RU сообщало, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский отправился на Донбасс в составе добровольцев на время отпуска. Он там оперирует больных в качестве врача-хирурга в местной больнице.

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В Мариуполе ко Дню Победы добровольцы из ХМАО восстановили разрушенных памятники героям Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU рассказала руководитель регионального штаба добровольцев Гуманитарного корпуса Светлана Басова. «Сейчас канун 9 мая. В связи с этим наши добровольцы сделали акцию по уборке и восстановлению памятников героев Великой Отечественной войны», — сказала Басова. Памятники были разрушены после боевых действий, на некоторых присутствовала нацистская символика. К празднику был восстановлен монумент Комсомольской славы, солдата ВОВ, космонавта, а также обелиск и стены с орденами. Ранее URA.RU сообщало, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский отправился на Донбасс в составе добровольцев на время отпуска. Он там оперирует больных в качестве врача-хирурга в местной больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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