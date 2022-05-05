Добровольцы из ХМАО восстановили памятники в Мариуполе к 9 мая

В Мариуполе ко Дню Победы добровольцы из ХМАО восстановили разрушенных памятники героям Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU рассказала руководитель регионального штаба добровольцев Гуманитарного корпуса Светлана Басова.
«Сейчас канун 9 мая. В связи с этим наши добровольцы сделали акцию по уборке и восстановлению памятников героев Великой Отечественной войны», — сказала Басова.
Памятники были разрушены после боевых действий, на некоторых присутствовала нацистская символика. К празднику был восстановлен монумент Комсомольской славы, солдата ВОВ, космонавта, а также обелиск и стены с орденами.
Ранее URA.RU сообщало, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский отправился на Донбасс в составе добровольцев на время отпуска. Он там оперирует больных в качестве врача-хирурга в местной больнице.
В Мариуполе ко Дню Победы добровольцы из ХМАО восстановили разрушенных памятники героям Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU рассказала руководитель регионального штаба добровольцев Гуманитарного корпуса Светлана Басова. «Сейчас канун 9 мая. В связи с этим наши добровольцы сделали акцию по уборке и восстановлению памятников героев Великой Отечественной войны», — сказала Басова. Памятники были разрушены после боевых действий, на некоторых присутствовала нацистская символика. К празднику был восстановлен монумент Комсомольской славы, солдата ВОВ, космонавта, а также обелиск и стены с орденами. Ранее URA.RU сообщало, что глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский отправился на Донбасс в составе добровольцев на время отпуска. Он там оперирует больных в качестве врача-хирурга в местной больнице.