Жители Салехарда пожаловались мэру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались мэру Алексею Титовскому на кучи снега, которые после уборки оставили около жилых домов. Об этом пишут в группе «В Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кучи высотой до трех метров. Из них торчат палки с гвоздями. Среди этих черных сугробов начали уже играть дети. Все это становится опасным. Пожалуйста, повлияйте на службы города», — рассказывают жители Салехарда.

Это уже не первая жалоба на кучу снега. В начале мая администрация города просила обращаться в управляющую компанию.

«УК „Доверие“ неоднократно обещали нам, что вывезут снег в указанные сроки. В случае неисполнения услуг, вам нужно обратиться за перерасчетом. Если ваше заявление останется без внимания- отправить информацию в департамент государственного жилищного надзора ЯНАО», — комментируют ситуацию в мэрии.

Куча снега в Салехарде группа «ВК» «В Салехарде»

Ранее URA.RU рассказывало о доме в Салехарде, жители которого боятся, что их дом может уплыть. Двор многоквартирника никто не чистил от снега, который начал таять, в результате чего образовалась огромная лужа.