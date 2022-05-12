Главный следователь Челябинской области заработал 4,3 млн рублей

Петр Решетников с семьей владеют небольшим домом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель и заместители следственного управления СКР по Челябинской области отчитались о доходах и имуществе за 2021 год. Руководитель следственного управления Петр Решетников задекларировал доход в 4,3 млн рублей, при этом его супруга не работает. Сведения опубликованы на официальном сайте регионального управления СКР.

«Петр Решетников имеет в собственности земельный участок площадью 941 кв. метр и жилой дом площадью 196 кв. метров. В пользовании у него находится две квартиры, автомобиля не имеется. У его супруги в собственности имеется автомобиль Toyota», — говорится в сообщении.

Первый заместитель руководителя ведомства Степан Шульга указал годовой доход на сумму 3,6 млн рублей. Он владеет двумя автомобилями Toyota и вместе с женой квартирой в 63 кв. метра. Его супруга также является собственницей квартиры площадью 86 кв. метров.

Еще два заместителя руководителя Константин Правосудов и Константин Мирошниченко задекларировали доход на сумму 3,9 и 3,4 млн рублей соответственно. Мирошниченко передвигается на автомобиле Mazda, владеет квартирой в 115 кв. метров и садом. Его жена указала доход на сумму 1,6 млн рублей. Правосудов и его супруга имеют в собственности автомобили KIA и две квартиры.