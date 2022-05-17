МЧС: на Челябинскую область обрушатся шквал, грозы и град

Грозы придут в Челябинскую область днем 18 мая Фото: Илья Московец © URA.RU

Сильный ветер, грозы и град ожидаются в Челябинской области 18 мая. Экстренное предупреждение распространило управление МЧС по региону.

«По данным Челябинского ЦГМС, днем 18 мая на территории Челябинской области прогнозируются сильные дожди и грозы. Порывы ветра местами будут доходить до 20 метров в секунду», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Непогода обещает затянуться и на следующий день. В четверг, 19 мая, ожидается облачная погода и дожди, которые будут идти ночью и днем. Температура будет балансировать днем в пределах 12-18 градусов тепла, по ночам падая до 3-8 градусов. Ветер будет сильным, достигая 9 метров в секунду.