МЧС: на Челябинскую область обрушатся шквал, грозы и град

Грозы придут в Челябинскую область днем 18 мая
Сильный ветер, грозы и град ожидаются в Челябинской области 18 мая. Экстренное предупреждение распространило управление МЧС по региону.
«По данным Челябинского ЦГМС, днем 18 мая на территории Челябинской области прогнозируются сильные дожди и грозы. Порывы ветра местами будут доходить до 20 метров в секунду», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Непогода обещает затянуться и на следующий день. В четверг, 19 мая, ожидается облачная погода и дожди, которые будут идти ночью и днем. Температура будет балансировать днем в пределах 12-18 градусов тепла, по ночам падая до 3-8 градусов. Ветер будет сильным, достигая 9 метров в секунду.
Изначальный прогноз, судя по штормовому предупреждению, ухудшился
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