В самолете рейса Екатеринбург — Москва сработала сигнализация

Во время полета на борту сработал сигнал об опасном сближении с землей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Самолет из Екатеринбурга сел в Москве со сработавшей во время выполнения рейса сигнализацией о сближении с землей. Об этом сообщил источник в авиационной отрасли.

«В Москве благополучно сел Airbus из Екатеринбурга со сработавшей в полете сигнализацией об опасном сближении с землей», — рассказал источник информационному агентству ТАСС. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее ТАСС сообщало, что из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга вылетели «заминированные» самолеты. После приземления профильные спецслужбы проверили борт, но указанных угроз не нашли.