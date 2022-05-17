В самолете рейса Екатеринбург — Москва сработала сигнализация

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, турецкие авиалинии, самолет в воздухе, airbus321, эйрбас321
Во время полета на борту сработал сигнал об опасном сближении с землей Фото:

Самолет из Екатеринбурга сел в Москве со сработавшей во время выполнения рейса сигнализацией о сближении с землей. Об этом сообщил источник в авиационной отрасли.

«В Москве благополучно сел Airbus из Екатеринбурга со сработавшей в полете сигнализацией об опасном сближении с землей», — рассказал источник информационному агентству ТАСС. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее ТАСС сообщало, что из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга вылетели «заминированные» самолеты. После приземления профильные спецслужбы проверили борт, но указанных угроз не нашли.

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Самолет из Екатеринбурга сел в Москве со сработавшей во время выполнения рейса сигнализацией о сближении с землей. Об этом сообщил источник в авиационной отрасли. «В Москве благополучно сел Airbus из Екатеринбурга со сработавшей в полете сигнализацией об опасном сближении с землей», — рассказал источник информационному агентству ТАСС. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются. Ранее ТАСС сообщало, что из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга вылетели «заминированные» самолеты. После приземления профильные спецслужбы проверили борт, но указанных угроз не нашли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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