Силовики осмотрели «заминированный» самолет Екатеринбург — Москва

На самолете не нашли взрывных устройств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты осмотрели самолет Екатеринбург — Москва и другие воздушные суда, которые якобы были заминированы, и не нашли взрывчатки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Информация о минировании самолетов, летящих в Москву из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы, не подтвердилась», — цитирует ТАСС источника. Он сообщил, что силовики осмотрели самолеты и не нашли опасных предметов, о которых сообщал аноним.

О «минировании» самолетов сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Однако он не давал информации о подробностях инцидента. В управлении на транспорте по Уральскому федеральному округу URA.RU сообщали, что не располагают информацией о возможном минировании воздушного суда.