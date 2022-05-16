Силовики осмотрели «заминированный» самолет Екатеринбург — Москва

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, самолет, авиакомпания red wings, авиаперевозки
На самолете не нашли взрывных устройств Фото:

Специалисты осмотрели самолет Екатеринбург — Москва и другие воздушные суда, которые якобы были заминированы, и не нашли взрывчатки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Информация о минировании самолетов, летящих в Москву из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы, не подтвердилась», — цитирует ТАСС источника. Он сообщил, что силовики осмотрели самолеты и не нашли опасных предметов, о которых сообщал аноним.

О «минировании» самолетов сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Однако он не давал информации о подробностях инцидента. В управлении на транспорте по Уральскому федеральному округу URA.RU сообщали, что не располагают информацией о возможном минировании воздушного суда.

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Специалисты осмотрели самолет Екатеринбург — Москва и другие воздушные суда, которые якобы были заминированы, и не нашли взрывчатки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Информация о минировании самолетов, летящих в Москву из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы, не подтвердилась», — цитирует ТАСС источника. Он сообщил, что силовики осмотрели самолеты и не нашли опасных предметов, о которых сообщал аноним. О «минировании» самолетов сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Однако он не давал информации о подробностях инцидента. В управлении на транспорте по Уральскому федеральному округу URA.RU сообщали, что не располагают информацией о возможном минировании воздушного суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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