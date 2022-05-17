17 мая 2022

Свердловчане отравляют почву и жителей Татарстана

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На земельном участке, принадлежащем свердловчанам, устроили склад с отходами нефти Фото:

Мужчина из Екатеринбурга и женщина из Асбеста (Свердловская область) отравляют жителей села Екатериновка (Республика Татарстан), сливая отходы нефтепереработки на земельном участке, находящимся недалеко от населенного пункта. Об этом сообщает интернет-газета «Реальное время» на сайте.

«Собственниками участка, на котором сливают нефтешлам (смесь механических примесей с нефтепродуктами и водой — прим. ред.) являются жители Свердловской области», — приводит слова республиканского Министерства экологии интернет-газета. Отмечается, что собственникам участка было направлено извещение для дачи объяснения, но они не явились. Однако позднее один из собственников был замечен с новой порцией нефтешлама на месте загрязнения.

По словам жителей села, сброс химикатов не прекращается уже несколько лет. В окрестностях стоит жуткий запах. Вода в колодцах стала непригодной для питья. Полиция фиксировала нарушения, но дальше дело никак не продвигалось. Однако было установлено, что «утилизацией» нефти занимается ООО «Меркурий».

«Комиссия по ЧС и пожарной безопасности Ютазинского района (Республика Татарстан) вынесла решение о привлечении ООО „Меркурий“ к незамедлительной рекультивации данного участка», — рассказали журналисты. По предварительной информации, отходы завозились из Пермского края и заливались в вырытый котлован и на почву без гидроизоляции, добавляет издание. Арбитражным судом Пермского края было назначено взыскание 561 600 рублей с ООО «Меркурий». Но в ходе одного из разбирательств было доказано, что ООО «Меркурий» ведет законную деятельность.

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Мужчина из Екатеринбурга и женщина из Асбеста (Свердловская область) отравляют жителей села Екатериновка (Республика Татарстан), сливая отходы нефтепереработки на земельном участке, находящимся недалеко от населенного пункта. Об этом сообщает интернет-газета «Реальное время» на сайте. «Собственниками участка, на котором сливают нефтешлам (смесь механических примесей с нефтепродуктами и водой — прим. ред.) являются жители Свердловской области», — приводит слова республиканского Министерства экологии интернет-газета. Отмечается, что собственникам участка было направлено извещение для дачи объяснения, но они не явились. Однако позднее один из собственников был замечен с новой порцией нефтешлама на месте загрязнения. По словам жителей села, сброс химикатов не прекращается уже несколько лет. В окрестностях стоит жуткий запах. Вода в колодцах стала непригодной для питья. Полиция фиксировала нарушения, но дальше дело никак не продвигалось. Однако было установлено, что «утилизацией» нефти занимается ООО «Меркурий». «Комиссия по ЧС и пожарной безопасности Ютазинского района (Республика Татарстан) вынесла решение о привлечении ООО „Меркурий“ к незамедлительной рекультивации данного участка», — рассказали журналисты. По предварительной информации, отходы завозились из Пермского края и заливались в вырытый котлован и на почву без гидроизоляции, добавляет издание. Арбитражным судом Пермского края было назначено взыскание 561 600 рублей с ООО «Меркурий». Но в ходе одного из разбирательств было доказано, что ООО «Меркурий» ведет законную деятельность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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