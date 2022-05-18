СМИ: украинским бюджетникам задерживают зарплату

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Десятки тысяч украинцев не могут получить вовремя зарплату Фото:

Работникам бюджетных учреждений на Украине задерживают зарплату и сокращают выплаты. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Проблемы с выплатами бюджетникам и работникам госпредприятий уже начались. В частности, на задержки по зарплатам жалуются учителя школ и преподаватели вузов (которым незадолго до этого сняли отдельные доплаты, а теперь, получается, вообще не платят). В целом финансирование вузов заметно ухудшилось — срываются сроки перечисления средств на стипендии, коммуналку и др.» — пишет «Страна.ua».

Также есть проблемы с выплатами медикам в небольших городах. На срыв сроков по начислению зарплат жалуются сотрудники «Укрзализныци» (украинская железная дорога) и объединенной горно-химической компании (ОГКХ). По словам главы общественной организации «Социальное движение» Виталия Дудина, на предприятиях задерживают зарплаты десяткам тысяч рабочих по 7-10 дней.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявлял в интервью The Economist, что в случае затягивания спецоперации правительству придется пойти на «болезненные меры». Они предполагают сокращение бюджетных расходов, в том числе на зарплаты, пенсии, социальные выплаты, а также увеличение налогов. Ранее украинцы пожаловались в соцсетях на невыплату детских пособий. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что такая вынужденная мера необходима для демилитаризации и денацификации Украины, а также помощи Донбассу, жители которого сталкивались с геноцидом. На освобожденных территориях граждане получили единовременные выплаты от РФ, пишет RT.

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Работникам бюджетных учреждений на Украине задерживают зарплату и сокращают выплаты. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». «Проблемы с выплатами бюджетникам и работникам госпредприятий уже начались. В частности, на задержки по зарплатам жалуются учителя школ и преподаватели вузов (которым незадолго до этого сняли отдельные доплаты, а теперь, получается, вообще не платят). В целом финансирование вузов заметно ухудшилось — срываются сроки перечисления средств на стипендии, коммуналку и др.» — пишет «Страна.ua». Также есть проблемы с выплатами медикам в небольших городах. На срыв сроков по начислению зарплат жалуются сотрудники «Укрзализныци» (украинская железная дорога) и объединенной горно-химической компании (ОГКХ). По словам главы общественной организации «Социальное движение» Виталия Дудина, на предприятиях задерживают зарплаты десяткам тысяч рабочих по 7-10 дней. Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявлял в интервью The Economist, что в случае затягивания спецоперации правительству придется пойти на «болезненные меры». Они предполагают сокращение бюджетных расходов, в том числе на зарплаты, пенсии, социальные выплаты, а также увеличение налогов. Ранее украинцы пожаловались в соцсетях на невыплату детских пособий. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что такая вынужденная мера необходима для демилитаризации и денацификации Украины, а также помощи Донбассу, жители которого сталкивались с геноцидом. На освобожденных территориях граждане получили единовременные выплаты от РФ, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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