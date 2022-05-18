Свердловские власти раздадут многодетным матерям 600 тысяч рублей

19 мая 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

24 жительницы Свердловской области получат знаки отличия «Материнская доблесть» и выплату 25 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении знаками отличия многодетных матерей. 24 жительницы региона получат медали за материнскую доблесть, указ губернатора опубликован на официальном интернет-портале Свердловской области. Знак отличия предусматривает меру социальной поддержки — единоразовую выплату в размере 25 тысяч рублей. «В соответствии с областным законом „О наградах, почетных званиях Свердловской области…“ […] постановляю наградить знаком отличия „Материнская область“ III степени», — говорится в постановлении. Всего в списке значатся 24 человека. Это женщины, у которых пятеро и шестеро детей, жительницы Первоуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Серова, Ирбита, Екатеринбурга и других городов Свердловской области. В этом же постановлении говорится о награждении порядка двухсот семей знаками отличия «Совет да любовь». Знак вручается парам, которые состоят в браке не менее 50 лет. Оба супруга также получают единовременно пять тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о подростке из Краснотурьинска, которого наградили знаком отличия «Горячее Сердце». Юноша спас друга, который упал в воду с обрыва и получил удар током.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении знаками отличия многодетных матерей. 24 жительницы региона получат медали за материнскую доблесть, указ губернатора опубликован на официальном интернет-портале Свердловской области. Знак отличия предусматривает меру социальной поддержки — единоразовую выплату в размере 25 тысяч рублей. «В соответствии с областным законом „О наградах, почетных званиях Свердловской области…“ […] постановляю наградить знаком отличия „Материнская область“ III степени», — говорится в постановлении. Всего в списке значатся 24 человека. Это женщины, у которых пятеро и шестеро детей, жительницы Первоуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Серова, Ирбита, Екатеринбурга и других городов Свердловской области. В этом же постановлении говорится о награждении порядка двухсот семей знаками отличия «Совет да любовь». Знак вручается парам, которые состоят в браке не менее 50 лет. Оба супруга также получают единовременно пять тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о подростке из Краснотурьинска, которого наградили знаком отличия «Горячее Сердце». Юноша спас друга, который упал в воду с обрыва и получил удар током.