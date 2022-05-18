Глава МВД Владимир Колокольцев наградил подростка из Свердловской области Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава МВД Владимир Колокольцев наградил знаком отличия «Горячее Сердце» подростка из Краснотурьинска (Свердловская область) за спасение друга, который упал в воду с обрыва и получил удар током. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«Искренне восхищаюсь силой духа ребят, их уверенными действиями и ответственными решениями. Уверен, что заложенные с малых лет высокие нравственные ориентиры помогут вам добиваться успехов в любой сфере деятельности, приносить пользу обществу и с полной самоотдачей трудиться на благо Родины», — отметил в поздравлении Колокольцев.

Подростки прыгали в воду с обрыва карьера в Карпинске (Свердловская область). Один из юношей решил спрыгнуть с самой высокой точки — вершины насосной станции. Прыгнув вниз, мальчик зацепился ногами за провода, находящиеся под напряжением, и упал в воду без сознания. Кирилл Пастух достал друга из воды, оказал первую помощь, привел в сознание и вызвал скорую помощь. Кроме свердловчанина Колокольцев наградил знаками отличия подростков из Перми, Московской и Ульяновской областей.

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