18 мая 2022

Челябинский прокурор получил новое назначение в Магнитогорске. Фото

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Подписание соглашения о сотрудничестве между областной прокуратурой и контрольно-счетной палатой. Челябинск, габриелян карен
Нового руководителя представил прокурор области Карен Габриелян Фото:

Генпрокурор России Игорь Краснов назначил нового прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска. Им стал Павел Диденко, занимавший аналогичный пост в Металлургическом районе Челябинска, сообщили в пресс-центре надзорного ведомства.

«Во время визита в Магнитогорск прокурор области Карен Габриелян представил коллективу прокуратуры назначенного прокурора Орджоникидзевского района Диденко Павла Викторовича. Диденко проходит службу в прокуратуре более 17 лет, последние 5 лет занимал должность прокурора Металлургического района Челябинска», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По итогам конкурса профессионального мастерства за 2019 год Диденко признавался лучшим прокурором района. Возглавляемая им прокуратура — лучшей. Прокурор назначен сроком на пять лет.

Павел Диденко назначен на пять лет
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Генпрокурор России Игорь Краснов назначил нового прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска. Им стал Павел Диденко, занимавший аналогичный пост в Металлургическом районе Челябинска, сообщили в пресс-центре надзорного ведомства. «Во время визита в Магнитогорск прокурор области Карен Габриелян представил коллективу прокуратуры назначенного прокурора Орджоникидзевского района Диденко Павла Викторовича. Диденко проходит службу в прокуратуре более 17 лет, последние 5 лет занимал должность прокурора Металлургического района Челябинска», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева. По итогам конкурса профессионального мастерства за 2019 год Диденко признавался лучшим прокурором района. Возглавляемая им прокуратура — лучшей. Прокурор назначен сроком на пять лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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