Генпрокурор России Игорь Краснов назначил нового прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска. Им стал Павел Диденко, занимавший аналогичный пост в Металлургическом районе Челябинска, сообщили в пресс-центре надзорного ведомства.
«Во время визита в Магнитогорск прокурор области Карен Габриелян представил коллективу прокуратуры назначенного прокурора Орджоникидзевского района Диденко Павла Викторовича. Диденко проходит службу в прокуратуре более 17 лет, последние 5 лет занимал должность прокурора Металлургического района Челябинска», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
По итогам конкурса профессионального мастерства за 2019 год Диденко признавался лучшим прокурором района. Возглавляемая им прокуратура — лучшей. Прокурор назначен сроком на пять лет.
Павел Диденко назначен на пять лет
прокуратура Челябинской области
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Генпрокурор России Игорь Краснов назначил нового прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска. Им стал Павел Диденко, занимавший аналогичный пост в Металлургическом районе Челябинска, сообщили в пресс-центре надзорного ведомства. «Во время визита в Магнитогорск прокурор области Карен Габриелян представил коллективу прокуратуры назначенного прокурора Орджоникидзевского района Диденко Павла Викторовича. Диденко проходит службу в прокуратуре более 17 лет, последние 5 лет занимал должность прокурора Металлургического района Челябинска», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева. По итогам конкурса профессионального мастерства за 2019 год Диденко признавался лучшим прокурором района. Возглавляемая им прокуратура — лучшей. Прокурор назначен сроком на пять лет.