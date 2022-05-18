Нового руководителя представил прокурор области Карен Габриелян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генпрокурор России Игорь Краснов назначил нового прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска. Им стал Павел Диденко, занимавший аналогичный пост в Металлургическом районе Челябинска, сообщили в пресс-центре надзорного ведомства.

«Во время визита в Магнитогорск прокурор области Карен Габриелян представил коллективу прокуратуры назначенного прокурора Орджоникидзевского района Диденко Павла Викторовича. Диденко проходит службу в прокуратуре более 17 лет, последние 5 лет занимал должность прокурора Металлургического района Челябинска», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По итогам конкурса профессионального мастерства за 2019 год Диденко признавался лучшим прокурором района. Возглавляемая им прокуратура — лучшей. Прокурор назначен сроком на пять лет.