Коммунальщики Пермского края обсчитали жителей десятков домов

Платежи за тепло жителям Александровска начисляли с нарушениями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Александровск Пермского края коммунальщики насчитали жителям 48 многоэтажек лишние 1,9 млн рублей за подачу тепла. Это выяснилось после проверки прокуратуры, куда обратились недовольные горожане.

«Теплоснабжающая организация муниципальное унитарное предприятие „Теплоэнергетика“ в октябре и ноябре 2021 года производила начисления с нарушением определенного порядка. В частности, сумма платежа выставлялась собственникам с превышением предельных (максимальных) индексов изменения размера платы, вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», — приводятся результаты проверки на сайте прокуратуры Пермского края.

В итоге руководителя МУП «Теплоэнергетика» обязали произвести перерасчет. Теперь 1,9 млн рублей будут учтены при формировании новых счетов за тепло.