Власти выделили 115 млн на ремонт «трассы смерти» в ХМАО

07 февраля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Из федерального бюджета выделили 115 млн рублей на ремонт трассы Р404 в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ФКУ «Уралуправтодор» объявило конкурс по проведению ремонтных работ на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, называемой в народе «трассой смерти». Информация о тендере опубликована на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Устройство слоев износа на автомобильной дороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, подъезд к городу Сургут, на участке км 11 — км 23, ХМАО. Начальная цена составляет 115 500 209 рублей», — сказано в сообщении. Заказчиком выступает управление автомобильных дорог «Урал» федерального дорожного агентства. Срок окончания подачи заявки заканчивается 21 февраля. Работы разделены на две части, первый участок дороги, согласно контракту, должен быть завершен до 1 сентября 2022, а второй до 1 сентября 2023 года. Срок гарантии, если подрядчик успешно сдаст работы, составит два года. Ранее URA.RU писало, что власти РФ выделили миллионы на капитальный ремонт «трассы смерти» в ЯНАО. Тогда из федеральной субсидии было выделено 850 миллионов на капитальный ремонт дороги Сургут-Салехард. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ФКУ «Уралуправтодор» объявило конкурс по проведению ремонтных работ на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, называемой в народе «трассой смерти». Информация о тендере опубликована на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Устройство слоев износа на автомобильной дороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, подъезд к городу Сургут, на участке км 11 — км 23, ХМАО. Начальная цена составляет 115 500 209 рублей», — сказано в сообщении. Заказчиком выступает управление автомобильных дорог «Урал» федерального дорожного агентства. Срок окончания подачи заявки заканчивается 21 февраля. Работы разделены на две части, первый участок дороги, согласно контракту, должен быть завершен до 1 сентября 2022, а второй до 1 сентября 2023 года. Срок гарантии, если подрядчик успешно сдаст работы, составит два года. Ранее URA.RU писало, что власти РФ выделили миллионы на капитальный ремонт «трассы смерти» в ЯНАО. Тогда из федеральной субсидии было выделено 850 миллионов на капитальный ремонт дороги Сургут-Салехард.