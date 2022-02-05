05 февраля 2022
04 февраля 2022

Власти выделили 115 млн на ремонт «трассы смерти» в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, ремонт дороги, перекопаная дорога, ремонтные работы
Из федерального бюджета выделили 115 млн рублей на ремонт трассы Р404 в ХМАО Фото:

ФКУ «Уралуправтодор» объявило конкурс по проведению ремонтных работ на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, называемой в народе «трассой смерти». Информация о тендере опубликована на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Устройство слоев износа на автомобильной дороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, подъезд к городу Сургут, на участке км 11 — км 23, ХМАО. Начальная цена составляет 115 500 209 рублей», — сказано в сообщении. Заказчиком выступает управление автомобильных дорог «Урал» федерального дорожного агентства.

Срок окончания подачи заявки заканчивается 21 февраля. Работы разделены на две части, первый участок дороги, согласно контракту, должен быть завершен до 1 сентября 2022, а второй до 1 сентября 2023 года. Срок гарантии, если подрядчик успешно сдаст работы, составит два года.

Ранее URA.RU писало, что власти РФ выделили миллионы на капитальный ремонт «трассы смерти» в ЯНАО. Тогда из федеральной субсидии было выделено 850 миллионов на капитальный ремонт дороги Сургут-Салехард.

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ФКУ «Уралуправтодор» объявило конкурс по проведению ремонтных работ на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, называемой в народе «трассой смерти». Информация о тендере опубликована на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Устройство слоев износа на автомобильной дороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, подъезд к городу Сургут, на участке км 11 — км 23, ХМАО. Начальная цена составляет 115 500 209 рублей», — сказано в сообщении. Заказчиком выступает управление автомобильных дорог «Урал» федерального дорожного агентства. Срок окончания подачи заявки заканчивается 21 февраля. Работы разделены на две части, первый участок дороги, согласно контракту, должен быть завершен до 1 сентября 2022, а второй до 1 сентября 2023 года. Срок гарантии, если подрядчик успешно сдаст работы, составит два года. Ранее URA.RU писало, что власти РФ выделили миллионы на капитальный ремонт «трассы смерти» в ЯНАО. Тогда из федеральной субсидии было выделено 850 миллионов на капитальный ремонт дороги Сургут-Салехард.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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