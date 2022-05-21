Yle: финны воруют подорожавший из-за санкций бензин

21 мая 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

В Финляндии весной участились хищения топлива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Финляндии участились случаи краж бензина, который подорожал из-за того, что против Росси ввели санкции. Сами кражи носят повсеместный характер. Об этом сообщает иностранное издание Yle. «Весной участились хищения топлива: по данным полиции Юго-Восточной Финляндии, причина в высоких ценах на него. По данным полиции, явление носит национальный характер», — говорится в информации. Сообщается также, что бензин финны воруют из грузовиков, со строительных площадок или топливных баков. Граждане делают отверстия в них и сливают топливо, сообщается в статье. Объем похищенного — от нескольких десятков до тысяч литров. Из-за вынужденной спецоперации на Украине страны Евросоюза и другие государства, такие как США, Канада и Япония ввели против Росси жесткие санкции. В шестом пакете ограничений шла речь о запрете на энергоносители из РФ — нефть и газ. Однако санкции так и не были приняты, потому что часть государств не согласилась с такими условиями, а в Евросоюзе для вступления в силу подобных документов необходимо получить одобрение всех представителей государств. При этом антироссийские санкции в первую очередь ударили не по России, а по экономике Европы и США. Восток Германии также может столкнуться с проблемами из-за бензина. Стране грозит дефицит топлива из-за эмбарго на российскую нефть. В США уже заявили о проблемах с инфляцией в стране.

В Финляндии участились случаи краж бензина, который подорожал из-за того, что против Росси ввели санкции. Сами кражи носят повсеместный характер. Об этом сообщает иностранное издание Yle. «Весной участились хищения топлива: по данным полиции Юго-Восточной Финляндии, причина в высоких ценах на него. По данным полиции, явление носит национальный характер», — говорится в информации. Сообщается также, что бензин финны воруют из грузовиков, со строительных площадок или топливных баков. Граждане делают отверстия в них и сливают топливо, сообщается в статье. Объем похищенного — от нескольких десятков до тысяч литров. Из-за вынужденной спецоперации на Украине страны Евросоюза и другие государства, такие как США, Канада и Япония ввели против Росси жесткие санкции. В шестом пакете ограничений шла речь о запрете на энергоносители из РФ — нефть и газ. Однако санкции так и не были приняты, потому что часть государств не согласилась с такими условиями, а в Евросоюзе для вступления в силу подобных документов необходимо получить одобрение всех представителей государств. При этом антироссийские санкции в первую очередь ударили не по России, а по экономике Европы и США. Восток Германии также может столкнуться с проблемами из-за бензина. Стране грозит дефицит топлива из-за эмбарго на российскую нефть. В США уже заявили о проблемах с инфляцией в стране.