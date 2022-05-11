В США возмутились речью Байдена, обвинившего во всех бедах Путина

Американцы обвинили Байдена в перекладывании ответственности за свои неудачи Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американские пользователи соцсетей возмутились речью президента США Джо Байдена, обвинившего российского лидера Владимира Путина в экономических неудачах страны. Об этом пишет американский портал Fox News.

«Джо Байден обвинит в инфляции кого угодно и что угодно», — написал в Twitter (заблокирован в РФ) пользователь MRCTV. Его поддержал корреспондент Breitbart Чарли Спиринг: «Джо Байден не предложил ни единого нового решения проблемы инфляции». «Байден говорит, что очень серьезно относится к инфляции, а потом снова возлагает вину за нее на COVID-19 и Путина», — добавила Грег Прайс.

Другие пользователи раскритиковали политику президента в целом. «Равнодушная, апатичная и немного растерянная речь. Вполне предсказуемые пункты выступления и хорошо знакомые лживые заявления», — написал журналист Гай Бенсон.

Писатель Кайл Беккер также обратил внимание на длящиеся лживые обещания политика. «Байден лжет о своих „решениях“ проблемы инфляции. Но одурачить людей не получится, потому что такая политика не даст результата», — написал автор.

Ранее, во время своего выступления 10 мая, американский лидер заявил, что 60-процентная инфляция в Соединенных штатах связана с резким ростом цен на бензин. По мнению Байдена, в этой инфляции виновен начавший спецоперацию на Украине президент РФ Владимир Путин и последствия пандемии COVID-19.

Россия начала специальную операцию на территории Украины утром 24 февраля. Глава государства отмечал, что ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны. В ответ на это США и страны ЕС начали вводить масштабные экономические санкции против РФ. Однако, большинство из опрошенных американцев выступили за проигрыш Украины в конфликте с Россией, а также выразили готовность поддержать оппозиционную действующему президенту партию на промежуточных выборах. Рейтинг американского президента после 24 февраля также опустился до исторического минимума.

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