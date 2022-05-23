В Екатеринбурге затопило проезжую часть и подъезды к домам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, маршрутное такси, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
Авария произошла на улице Крауля (Архивное фото) Фото:

На улице Крауля в Екатеринбурге затопило проезжую часть и подъезды к домам. Об этом журналистам сообщил очевидец.

«Около Крауля, 86 что-то протекает. 10 минут назад было сухо, непонятно откуда столько воды» — пишет читатель E1.

В «Водоканале» Екатеринбурга сообщили, что авария произошла на их сетях. Пока протечку не устранят, в доме на Крауля, 76 не будет холодной воды.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
На улице Крауля в Екатеринбурге затопило проезжую часть и подъезды к домам. Об этом журналистам сообщил очевидец. «Около Крауля, 86 что-то протекает. 10 минут назад было сухо, непонятно откуда столько воды» — пишет читатель E1. В «Водоканале» Екатеринбурга сообщили, что авария произошла на их сетях. Пока протечку не устранят, в доме на Крауля, 76 не будет холодной воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...