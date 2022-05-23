Авария произошла на улице Крауля (Архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

На улице Крауля в Екатеринбурге затопило проезжую часть и подъезды к домам. Об этом журналистам сообщил очевидец.

«Около Крауля, 86 что-то протекает. 10 минут назад было сухо, непонятно откуда столько воды» — пишет читатель E1.

В «Водоканале» Екатеринбурга сообщили, что авария произошла на их сетях. Пока протечку не устранят, в доме на Крауля, 76 не будет холодной воды.