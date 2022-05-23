Обстановка в очереди — дружелюбная Фото: Сергей Русанов © URA.RU

У пермяков появилась возможность купить билеты на Дягилевский фестиваль-2022. Во вторник, 24 мая билеты стали доступны подписчикам «Яндекс Плюс». Они появились в предварительной продаже на «Яндекс Афише». Также есть небольшое количество билетов в наличии в кассе Пермского театра оперы и балета.

К старту продаж, очередь в кассах театра достигла примерно 20 человек. Преимущественно — люди в возрасте, которые привыкли к бумажным билетам. В театре сообщили, что покупать билеты онлайн удобней и практичней. «Выбор мест для подписчиков Яндекс Плюса намного разнообразнее: билетов там больше во всех ценовых диапазонах», — сказали в театре. Цена зависит от дня программы. Например, билеты на открытие стоят от 2500 до 15000 рублей.

Официальный старт продаж — 27 мая. Именно тогда билеты появятся на сайте Дягилевского фестиваля. Доступными будут места, не выкупленные в предварительной продаже с 24 по 26 мая.

В этом году фестиваль пройдет с 11 по 20 июня. В программе — симфонические и камерные концерты, перформансы и поэтические читки, классическая и альтернативная музыка. Самый ожидаемый гость — оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.