Эксперты оценили эффект от ухода иностранных нефтяников из ХМАО

Выход Repsol из активов «Газпрома» открывает для российских нефтяников новые перспективы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Продажа испанской компанией Repsol долей в совместных проектах «Газпром нефти» в ХМАО не повлияет на устойчивость нефтебизнеса в регионе, а способна даже усилить позиции «Газпрома». Об этом URA.RU рассказали эксперты в нефтяной отрасли.

«Сейчас продажа долей никаких существенных изменений не несет. Ни о каких болезненных последствиях в данном случае речи не идет. Найти новых партнеров, при необходимости, не составит никакого труда. Желающих поучаствовать в бизнесе в ХМАО огромное количество», — рассказал ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

О том, что Repsol уходит из совместного с «Газпром нефтью» проекта (совместными проектами Repsol и «Газпром нефти» были «Евротэк-Югра» и «АСБ Гео»), было известно заранее. Официально о планах Repsol заявляла еще в декабре 2021 года, так как испанцам не удалось выбить для себе налоговые преференции: «Газпром» предпочел получить их для месторождений, полностью принадлежащих только им.

Более того, ранее URA.RU писало, что «Газпром нефть» с 2017 года вела переговоры с Repsol, желая выкупить долю испанской компании в «Евротэк-Югра», которая владеет шестью лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу на участках ХМАО. При этом на всех из них добыча пока не начата. Таким образом, уход испанцев из нефтебизнеса ХМАО раскрывает для «Газпрома» новые перспективы, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков

«Возможно, что с „Газпром нефтью“ подобные активы смогут даже больше развиваться, потому что компания сможет включить их в совместную деятельность со своими другими активами, получив синергетический эффект. Шансы на реализацию этих проектов выше, чем в рамках владения с Repsol», — считает эксперт.