Народная милиция ЛНР: отступающие ВСУ разбомбили поселок

Военные Украины наносили удары по гражданской инфраструктуре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные разбомбили поселок Тошковка (Луганская народная республика) после того, как российские войска выбили их оттуда. Об этом сообщает Народная милиция ЛНР.

«Мы находимся в населенном пункте Тошковка. Несмотря на то, что противник заявил, что они выбили наши силы из поселка, мы находимся на его территории. Позади догорают последствия обстрела ВСУ, которые, уходя, продолжают уничтожать всю гражданскую инфраструктуру и дома верных жителей», — сообщается на официальном telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Ранее украинские военные разбомбили элитный поселок под Изюмом в Харьковской области. ВСУ бомбят свои населенные пункты, так как думают, что вредят тем самым России, считает член Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России» Юрий Сытник, пишет «Федеральное агентство новостей».

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны украинских военных и националистов на протяжении восьми лет. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение только объектов военной инфраструктуры.