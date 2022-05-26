Запад создал группу для расследования «зверств» на Украине

США намерены расследовать «зверства» на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

США, Евросоюз и Великобритания создали комиссию по расследований «зверств» на территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепа США.

«Сегодня Европейский союз, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство объявили о создании Консультативной группы по преступлениям. АCA укрепит текущие усилия ЕС, США и Великобритании по привлечению к ответственности за зверства на Украине», — сообщается на сайте Госдепа.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, граждане Донбасса регулярно подвергались карательным операциям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российский лидер, в частности, рассказал о зверствах со стороны украинских националистов.