Вице-премьер Новак анонсировал снижение добычи нефти в России

26 мая 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

В 2022 году Россия получит 480-500 млн тонн нефти, заявил Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Добыча нефти в России снизиться на 200-400 тысяч тонн. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак. «У нас всего один месяц было снижение чуть больше миллиона баррелей в сутки, сейчас уже ниже. Соответственно, я думаю, что дальше будет уже восстановление. У нас в прошлом году было 524 млн тонн. В этом году может быть 480-500 млн тонн. Но это на сегодняшний день, все может поменяться в зависимости от ситуации», — приводит ТАСС слова Новака. Ранее Новак сообщал, что правительство России отмечает увеличение числа новых покупателей нефти, в том числе в странах Азии. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2022 году Россия может сократить нефтедобычу на 17%, пишет RT.

Добыча нефти в России снизиться на 200-400 тысяч тонн. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак. «У нас всего один месяц было снижение чуть больше миллиона баррелей в сутки, сейчас уже ниже. Соответственно, я думаю, что дальше будет уже восстановление. У нас в прошлом году было 524 млн тонн. В этом году может быть 480-500 млн тонн. Но это на сегодняшний день, все может поменяться в зависимости от ситуации», — приводит ТАСС слова Новака. Ранее Новак сообщал, что правительство России отмечает увеличение числа новых покупателей нефти, в том числе в странах Азии. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2022 году Россия может сократить нефтедобычу на 17%, пишет RT.