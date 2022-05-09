Министр Новак заявил о новых рынках сбыта российской нефти

Новак заявил, что Россия рассчитывает на увеличение добычи нефти в мае по сравнению с апрелем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство России отмечает увеличение числа новых покупателей российской нефти, в том числе в странах Азии. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, Россия рассматривает ряд мер по диверсификации поставок нефти.

«Если смотреть на показатели начала мая, то они лучше апреля. Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше. Россия начала продавать нефть ряду новых покупателей, объем поставок российской нефти вырос по нескольким направлениям, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — передает ТАСС слова Новака.

Россия также рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти. «Расширение трубопровода в Китай ВСТО — один из вариантов, как и строительство новых портовых мощностей», — подытожил он.

Страны «большой семерки» обсудят возможное введение новых антироссийских санкций. В неформальное объединение семи экономически развитых государств входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Лидеры стран-участниц обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. Кроме того, США ввели новые санкции против руководителей Сбербанка и Газпромбанка. Канада ввела санкции против 40 россиян, в том числе бизнесменов и военных. Великобритания ввела повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии. Жесткие санкции со стороны запада обрушились на Россию с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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