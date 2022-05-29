Посол РФ: Великобритания мешает переговорам России и Украины

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Лондон не пытается завершить конфликт на Украине, отметил посол РФ Андрей Келин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания не хочет, чтобы конфликт на Украине решался быстро — для этого она всячески мешает переговорам между Россией и Украиной. Такое заявление сделал посол РФ Андрей Келин.

«Лондон не стремится завершить конфликт и найти решение посредством переговоров. Каждый день мы слышим призывы отправлять Украине новые вооружения, сражаться до последнего украинского солдата, продлевать конфликт и не начинать переговоры до тех пор, пока Россия не будет побеждена», — отметил он в интервью, информацию приводит BBC.

На территории Украины Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с Западом.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, переговорный процесс был прерван в связи с незаинтересованностью украинской стороны. Это пока не позволяет оценить вероятность его возобновления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина вернется к переговорам с РФ только после того, как получит все свои территории, потерянные в ходе спецоперации.

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Великобритания не хочет, чтобы конфликт на Украине решался быстро — для этого она всячески мешает переговорам между Россией и Украиной. Такое заявление сделал посол РФ Андрей Келин. «Лондон не стремится завершить конфликт и найти решение посредством переговоров. Каждый день мы слышим призывы отправлять Украине новые вооружения, сражаться до последнего украинского солдата, продлевать конфликт и не начинать переговоры до тех пор, пока Россия не будет побеждена», — отметил он в интервью, информацию приводит BBC. На территории Украины Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с Западом. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, переговорный процесс был прерван в связи с незаинтересованностью украинской стороны. Это пока не позволяет оценить вероятность его возобновления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина вернется к переговорам с РФ только после того, как получит все свои территории, потерянные в ходе спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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