В лесах ЯНАО вспыхнул пожар

На тушении задействовано 14 человек лесных пожарных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован природный пожар. Как сообщает окружной департамент природных ресурсов и экологии, лес горит на территории Пуровского района.

«На территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа действует 1 природный пожар. Возгорание локализован на площади 2,4 гектара. На тушении задействовано 14 человек лесных пожарных», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за сутки в том же районе ликвидировано три пожара на площади 4,1 гектара. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 14 природных возгораний, общая площадь которых составила почти в 50 гектаров. В лесу установили средний класс пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО предупредили о пожароопасности с 1 мая по 10 октября. Для оперативного обнаружения очагов возгорания будут использованы системы дистанционного мониторинга «Лесохранитель» и «Лесной дозор».