Челябинская область получит средства на раздельный сбор мусора

Минприроды одобрило заявку региона на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область получит от Минприроды России федеральную субсидию на покупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Регион получит средства в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

«Комиссия Минприроды России определила регионы, которые получат федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов в 2022 году. Средства будут направлены в рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“. Запланированный объем субсидии составляет 500 млн рублей», — говорится на сайте природоохранного ведомства.

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, всего в этом году заявки поступили от 64 территорий. В прошлом году министерство впервые выделило регионам 1 млрд рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. В итоге в 44 субъектах установили 62,8 тысяч современных контейнеров.

По итогам рассмотрения заявок отобраны 43 региона. Среди них три региона УрФО: Челябинская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Все они отвечают требованиям, которые утверждены федеральным правительством.

Для получения субсидии в регионе должна быть разработана территориальная схема обращения с отходами производства и потребления и утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов. Также в субъекте должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка.

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