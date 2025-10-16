Челябинский СК занялся проверкой учителя, попавшегося на буллинге детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СК проводит проверку сразу по двум статьям
СК проводит проверку сразу по двум статьям Фото:

Сотрудники челябинского следкома проводят проверку учителя, которого родители обвинили в травле детей. По результатам проверочных мероприятий специалист может попасть сразу под две статьи УК РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

«Выявлена публикация о ненадлежащем исполнении учителем одной из школ Металлургического района Челябинска своих профессиональных обязанностей, выразившемся в грубом обращении с учащимися и отсутствии должного реагирования на конфликтные ситуации в классе. По данному факту по поручению и.о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области организовано проведение проверки по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 293 УК РФ (халатность)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На учителя пожаловалась одна из мам учеников. По ее словам, специалист не стесняется в выражениях при разговоре с детьми и никак не реагирует на конфликтные ситуации в классе. Также родители подозревают, что учитель занимается рукоприкладством по отношению к детям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники челябинского следкома проводят проверку учителя, которого родители обвинили в травле детей. По результатам проверочных мероприятий специалист может попасть сразу под две статьи УК РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Выявлена публикация о ненадлежащем исполнении учителем одной из школ Металлургического района Челябинска своих профессиональных обязанностей, выразившемся в грубом обращении с учащимися и отсутствии должного реагирования на конфликтные ситуации в классе. По данному факту по поручению и.о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области организовано проведение проверки по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 293 УК РФ (халатность)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На учителя пожаловалась одна из мам учеников. По ее словам, специалист не стесняется в выражениях при разговоре с детьми и никак не реагирует на конфликтные ситуации в классе. Также родители подозревают, что учитель занимается рукоприкладством по отношению к детям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...