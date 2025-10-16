Челябинский СК занялся проверкой учителя, попавшегося на буллинге детей

Сотрудники челябинского следкома проводят проверку учителя, которого родители обвинили в травле детей. По результатам проверочных мероприятий специалист может попасть сразу под две статьи УК РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
«Выявлена публикация о ненадлежащем исполнении учителем одной из школ Металлургического района Челябинска своих профессиональных обязанностей, выразившемся в грубом обращении с учащимися и отсутствии должного реагирования на конфликтные ситуации в классе. По данному факту по поручению и.о. руководителя СУ СК РФ по Челябинской области организовано проведение проверки по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 293 УК РФ (халатность)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
На учителя пожаловалась одна из мам учеников. По ее словам, специалист не стесняется в выражениях при разговоре с детьми и никак не реагирует на конфликтные ситуации в классе. Также родители подозревают, что учитель занимается рукоприкладством по отношению к детям.
