Махонин просит предпринимателей оценить работу чиновников

Пермский губернатор призывает бизнес дать обратную связь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал пермских бизнесменов оценить меры поддержки экономики со стороны властей. В своем telegram-канале он просит предпринимателей пройти опрос.

«Приглашаю представителей предпринимательского сообщества пройти важный опрос и оценить качество мер поддержки бизнеса в условиях санкций. Новые льготы принимаются не для галочки, поэтому органам власти важна обратная связь от бизнеса — что работает хорошо, а где нужны изменения», — отметил губернатор.

В Пермском крае приняты два пакета мер поддержки бизнеса. Для пострадавших отраслей установлены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Ранее URA.RU сообщало, что для предпринимателей острее всего стоят проблемы нехватки оборотных средств, разрыва логистических цепочек и снижение спроса.

На фоне вынужденной спецоперации РФ на Украине, направленной против восьмилетнего геноцида русских на Донбассе, запад принял уже шесть пакетов санкций против нашей страны. На самом деле они работают против самого Евросоюза, заявляют российские власти.