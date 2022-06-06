В отделе тюменского Роспотребнадзора ищут нового начальника

07 июня 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор объявил о поиске претендентов на должность начальника отдела по Ишимскому району Фото: Илья Московец © URA.RU В региональном управлении Роспотребнадзора объявили о поиске кандидатов на должность начальника территориального отдела по городу Ишиму, Ишимскому, Абатскому, Викуловскому, и Сорокинскому районах. Соответствующая вакансия размещена на официальном сайте ведомства. «Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, в соответствии с приказом от 7 июня 2022 г. № 85, объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы: территориальный отдел в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах (место работы — г. Ишим): начальник территориального отдела, заместитель начальника территориального отдела», — указано на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Кандидатам на руководящие должности предстоит пройти конкурсный отбор, состоящий из двух этапов. На первом соискатели должны документально подтвердить свою квалификацию. Второй этап конкурса проводится в очной форме и включает в себя собеседование, тестирование, проведение групповых дискуссий, написание эссе и т. д. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В региональном управлении Роспотребнадзора объявили о поиске кандидатов на должность начальника территориального отдела по городу Ишиму, Ишимскому, Абатскому, Викуловскому, и Сорокинскому районах. Соответствующая вакансия размещена на официальном сайте ведомства. «Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, в соответствии с приказом от 7 июня 2022 г. № 85, объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы: территориальный отдел в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах (место работы — г. Ишим): начальник территориального отдела, заместитель начальника территориального отдела», — указано на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Кандидатам на руководящие должности предстоит пройти конкурсный отбор, состоящий из двух этапов. На первом соискатели должны документально подтвердить свою квалификацию. Второй этап конкурса проводится в очной форме и включает в себя собеседование, тестирование, проведение групповых дискуссий, написание эссе и т. д.