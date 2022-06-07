На дороге между поселками Унъюган и Коммунистический (Советский район ХМАО), которую построили за пять миллиардов рублей, вновь появились трещины. Об этом URA.RU сообщил депутаты думы Югорска Антон Пантин.
«Разрыв дорожного полотна, только теперь уже не вдоль, а поперек… Объект протяженностью 45 километров больше похож на участок дороги из фильма катастрофы после 9-балльного землетрясения. В 2019 году запустили участок федеральной трассы от Коммунистического до Уньюгана, который проходит по территории заповедника, и с большой помпой торжественно открыли представители „Единой России“. На строительство потратили из бюджета ХМАО около пяти миллиардов рублей. Буквально через год эксплуатации дорожное полотно порвало вдоль», — сообщил Пантин.
Дозвониться до директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константина Гребешка на момент публикации материала не удалось. Он не ответил на телефонный звонок.
Ранее URA.RU сообщало о другой дороге, где проваливается асфальт уже второй год подряд. Речь идет о поселке Белый Яр в Сургутском районе. Силовики уже возбудили уголовное дело по 293-й статье УК РФ — «Халатность».
На дороге между поселками Унъюган и Коммунистический (Советский район ХМАО), которую построили за пять миллиардов рублей, вновь появились трещины. Об этом URA.RU сообщил депутаты думы Югорска Антон Пантин. «Разрыв дорожного полотна, только теперь уже не вдоль, а поперек… Объект протяженностью 45 километров больше похож на участок дороги из фильма катастрофы после 9-балльного землетрясения. В 2019 году запустили участок федеральной трассы от Коммунистического до Уньюгана, который проходит по территории заповедника, и с большой помпой торжественно открыли представители „Единой России“. На строительство потратили из бюджета ХМАО около пяти миллиардов рублей. Буквально через год эксплуатации дорожное полотно порвало вдоль», — сообщил Пантин. Дозвониться до директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константина Гребешка на момент публикации материала не удалось. Он не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало о другой дороге, где проваливается асфальт уже второй год подряд. Речь идет о поселке Белый Яр в Сургутском районе. Силовики уже возбудили уголовное дело по 293-й статье УК РФ — «Халатность».