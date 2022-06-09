Из-за сильного стресса, полученного в школе, девочка стала плохо спать и кричать по ночам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родители девочки-инвалида из Нового Уренгоя, с которой жестоко обращались преподаватели в коррекционной школе №18, считают, что расследование дела педагогов намеренно затягивают. Как рассказал URA.RU отец ребенка Сергей Куприянов, участники происшествия продолжают работать в образовательном учреждении и наказания не понесли.

«Мы написали заявление 30 сентября, однако разбирательства начались только после обращения к губернатору. Удалось завести административное и уголовное дело, но получилось только доказать вину школы — ее оштрафовали на 50 тысяч рублей. Никто из причастных к издевательствам над нашей дочерью до сих пор наказания не понес», — объяснил Куприянов.

По словам главы семьи, Куприяновы просили ужесточить наказание, подав апелляцию, однако суд не учел обстоятельства, характер и последствия правонарушения. Уголовное дело в отношении сотрудников школы с места не сдвинулось, утверждает мужчина. «Наша дочь после этого инцидента испытала очень сильный стресс. Она начала плохо спать, кричать по ночам и ходить под себя. Мы просили провести экспертизу, но нам отказывали», — добавил он.

Сейчас родители готовы вернуть ребенка в школу — она оказалась единственной в городе, где может нормально учиться ребенок-инвалид, однако руководство образовательного учреждения стало требовать прохождения психолого-медико-педагогической комиссии, а также ежедневного медосмотра девочки на наличие синяков. Кроме того, родителям объявили, что класс, где училась их дочь, расформировали.

При этом в мэрии города URA.RU сообщили, что ребенка ждут в школе. «Девочка прошлый учебный год была на семейной форме обучения, потом родители обратились в школу с вопросом о возобновлении учебы. В марте 2022 года она успешно прошла аттестацию, все хорошо — осенью ребенка ждут в образовательном учреждении. Обращений от родителей не поступало», — сообщили в пресс-службе.

Агентство также направило запрос в управление окружного СК для выяснения обстоятельств, на момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении работников коррекционной школы №18. Тогда мама девочки рассказала, что педагоги применили силу, чтобы завести ребенка в класс.

Травмы, которые ребенку нанесли в школе Сергей Куприянов

Синяки на руках от рук преподавателей Сергей Куприянов

Синяки на руках от рук преподавателей Сергей Куприянов

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